Количество частных детсадов увеличилось в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о мерах, предпринимаемых государством для повышения качества образования и развития научной среды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для решения проблем непрерывного образования населения и оттока молодежи за рубеж ежегодно увеличивается объем госзаказа на подготовку кадров. За последние три года госзаказ на высшее образование увеличился в 1,8 раз и составил более 58,5 тыс. грантов. Введено многократное проведение ЕНТ (4 раз в год), что позволило в этом году зачислить в вузы 97,5 тыс. выпускников школ», - сообщил Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

Он напомнил, что снято требование сдачи ЕНТ при переводе казахстанских граждан из зарубежных вузов.

«Для улучшения качества высшего образования принимаются меры по повышению кадрового потенциала вузов. За последние 3 года более 7 тысяч преподавателей прошли повышение квалификации. К подготовке кадров также привлекаются ведущие зарубежные ученые и специалисты (в 2019 году их количество составило 304 чел.). В целях реализации поручения Елбасы в рамках Пятой инициативы до 2022 года планируется ввод не менее 75 000 новых мест в общежитиях. На сегодняшний день осуществлен ввод 34 объектов на 9 166 мест», - перечислил Премьер.

А. Мамин подчеркнул, что для поддержки молодых ученых и финансирования их фундаментальных и прикладных исследований до 2022 года выделено по 3 млрд тенге ежегодно.

«Государственной программой развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 - 2021 годы «Еңбек» для молодежи предусмотрены государственные гранты (до 200 МРП) на реализацию новых бизнес-идей. Для поддержки талантливой молодежи и предотвращения их оттока, проектом Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам статуса педагога, снижения нагрузки на ученика и учителя» предусматривается предоставление грантов победителям международных олимпиад, международных и республиканских конкурсов исполнителей и спортивных соревнований, а также победителям президентской, республиканских олимпиад по общеобразовательным предметам», - отметил глава Правительства.

А. Мамин дополнительно сообщил, что в настоящее время функционируют 10 583 дошкольных организаций, в том числе 3 809 – частные (36%), это по сравнению с показателем 2018 года на 520 больше (3 289 ед.), что свидетельствует об увеличении сети частных дошкольных организаций.