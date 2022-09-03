Количество часов обучения английскому языку увеличат в школах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 2024 года увеличится количество часов обучения английскому языку в 3 классах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно международной практике, с 2024 года увеличится количество часов обучения английскому языку в 3 классе. При этом особое внимание уделяется изучению английского языка в старших классах. Будет обеспечена учебная нагрузка, необходимая для овладения казахским и русским языками», - сообщил министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства РК.

Он напомнил, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил отдавать приоритет предметам естественно-математического цикла и языковым дисциплинам. В настоящее время рассматривается вопрос по увеличению часов предметов по математике, физике, химии, биологии. Учебные программы, по словам министра, будут обновлены.

Ранее Глава государства заявил о необходимости воспитывать детей, хорошо владеющих и казахским, и русским языками.