Количество брокерских счетов выросло в 4 раза в Казахстане

11 Января 2023, 21:34

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2022 году был зафиксирован рекордный рост инвесторов за всю историю фондового рынка Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

«Это объясняется упрощением процедур, позволяющих гражданам легко открывать счета. 99 % держателей ценных бумаг – казахстанцы. По статистике большинству из них от 35 до 54 лет, но молодое поколение не отстает: группа инвесторов от 18 до 24 лет в прошлом году выросла сразу в четыре раза. За год количество субсчетов в системе номинального держания Центрального депозитария (KCSD) выросло в 4,3 раза. Суммарно на 1 января 2023 года в системе открыто 963 тысячи счетов, из них 550 тысяч (57,1 %) приходится на субсчета, 413 тысяч (42,9 %) – на омнибус счета», - сообщили в депозитарии.

Прирост счетов в 2022 году объясняется:

– упрощением процесса открытия брокерского счета за счет удаленной идентификации личности и появлением новых цифровых брокерских мобильных приложений;

– проведением IPO АО «НК «КазМунайГаз»;

– внедрением возможности открытия и использования омнибус счетов.

«Активный рост брокерских счетов наблюдался в течение всего года. Важно отметить, что 99% клиентов KCSD – это казахстанские инвесторы, что показывает хорошую тенденцию развития локального фондового рынка. Доля клиентов – нерезидентов на 01 января 2023 года составляет менее 1 %», – сказал председатель Правления Центрального депозитария Адиль Мухамеджанов.

В 2022 году омнибус счета стали более популярны. Если на январь 2022 года всего было зарегистрировано 10 тысяч счетов в рамках омнибус счетов, спустя год, в 2023 году их количество увеличилось в 41,3 раза.

Вести агрегированный учет клиентских активов, то есть учитывать активы пула клиентов на одном счете в Центральном депозитарии стало возможно с середины 2021 года. Как правило ведение омнибус счетов обходится брокерам и банкам дешевле, чем открытие отдельного субсчета для каждого клиента, поэтому количество омнибус счетов за год приблизился к полумиллиону, почти сравнявшись с количеством субсчетов.

Внедрение омнибус счетов соответствует международным практикам, делая расчеты и учет по ценным бумагам дешевле, проще и быстрее. Это не только упрощает работу депонентам KCSD, но и стимулирует биржевую торговлю розничных инвесторов, увеличивая их количество, что и объясняет их популярность.

Портрет казахстанского инвестора

Портрет инвестора составляется на основании данных об инвесторах, которым открыты субсчета в системе учета Центрального депозитария.

Среднестатистическому казахстанскому инвестору от 35 до 54 лет. Это самая многочисленная возрастная группа среди держателей ценных бумаг. За год группа выросла в 2,2 раза (с 87 тысяч до почти 195 тысяч человек) и составляет 35,6 % от общего числа розничных инвесторов. Возрастная категория 25 – 34 за год увеличилась в 2,8 раза (с 59 тысяч до 166 тысяч человек).

Рекорд по количеству открытых субсчетов побила молодая категория инвесторов от 18 до 24 лет. Их количество за год выросло в 4,3 раза (с 23 тысяч до почти 101 тысячи).

Пятое место в рейтинге занимает группа от 55 лет, их количество за год выросло в 1,7 раза (с 47 тысяч до 83 тысяч). Самая немногочисленная группа – люди младше 18 лет. За год их число выросло в 1,3 раза (с 273 до 382 человек).

На долю розничных инвесторов – мужчин приходится 55,2 %, женщин – 44,8 %. За год количество женщин среди владельцев брокерских счетов выросло в 2,8 раза (с 87 тысяч до 244 тысяч человек), а количество мужчин – в 2,3 раза (со 130 тысяч до 301 тысячи человек).

Что касается регионов, то на 01 января 2022 года наибольшее число субсчетов держателей физических лиц приходилось на г. Алматы (25,3 %), г. Астана (10,4 %) и Карагандинскую область (8 %).

Спустя год, в 2023 году, крупные города остались в лидерах: в г. Алматы число субсчетов увеличилось в два раза (с 54 тысяч до 113 тысяч), в г. Астана – в 2,7 раза (с 22 тысяч до почти 60 тысяч).

В марте 2022 года Карагандинская область уступила лидерство по числу субсчетов Туркестанской области, здесь за год число субсчетов увеличилось в 3,6 раза (с 14 тысяч до 51 тысячи).

Наименьшее число субсчетов приходится на Северо-Казахстанскую область. За год в регионе количество субсчетов увеличилось в 2,5 раза (с 3 302 до 8 543).