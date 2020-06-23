Количество бригад скорой помощи увеличили в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Дополнительно еще три бригады скорой помощи будут работать в Актау. Об этом на брифинге в центре общественных коммуникаций области заявил и.о. директора Мангыстауской областной станции скорой помощи Айларбек Шыршыкбаев, передает МИА «Казинформ».

«Раньше было 480-500 звонков в день. А сейчас вызывают скорую помощь около тысячи человек. В области 45 бригад. 15 из них находятся в Актау. Есть жалобы жителей на задержку звонков до 2-3 часов. Здесь несколько причин. Прежде всего, многие люди теперь думают, что они заразились коронавирусом, так как симптомы схожи. Из-за этого количество звонков резко возросло. Чтобы принять каждого пациента и заполнить его анкету требуется 30-45 минут. К примеру, вчера вечером в Актау было отложено 90 вызовов скорой помощи», - сказал Айларбек Шыршыкбаев.

Кроме этого, после госпитализации человека, зараженного коронавирусом, каждую машину скорой помощи необходимо продезинфицировать и почистить. Это также занимает не менее часа.

Учитывая это, руководство областной станции решило вывести на линию еще три бригады. Теперь в Актау вместо обычных 15 дежурят 18 бригад скорой помощи.

«Большое спасибо акимату. Нам дают большой автомобиль «Хайс». Мы надеемся, что не будем задерживать вызов экипажей с соблюдением всех санитарных требований. В машинах ежедневно работают около 150 сотрудников, включая фельдшеров, врачей и водителей. В диспетчерской службе в Актау работают днем и ночью 12 человек», - сказал спикер.

Он отметил, что из-за ослабления некоторых ограничений население начало свободно передвигаться и собираться на пляже. У некоторых людей симптомы болезни не проявляются. Это создает ложное впечатление, что болезни не существует.

«Ситуация сложная. Количество фактов лихорадки, одышки у людей увеличилось. Поэтому мы рекомендуем людям быть максимально осторожными. Не ходите в общественные места. Часто мойте руки. Всегда носите маску. Вместо того, чтобы искать лекарство, ищите способ не заболеть», - призвал Айларбек Шыршыкбаев.

В конце брифинга было отмечено, что в дополнение к существующим 48 машинам скорой помощи к августу планируется купить еще 52 автомобиля. После этого дефицит машин скорой помощи в Мангиыстау должен быть устранен.