Количество браков и рождаемость стремительно падают в Китае

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - В прошлом году в Китае было зарегистрировано самое низкое количество браков, которое совпало с падением рождаемости и вызвало обеспокоенность правительства по поводу демографического кризиса в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Согласно Министерства гражданских дел Китая, в 2022 году поженились около 6,83 миллиона пар. Это примерно на 10,5% меньше, чем 7,63 миллиона зарегистрированных браков в 2021 году, и является рекордно низким показателем с 1986 года, с тех пор, как министерство начало публиковать «брачную» статистику.

Максимальное количество браков было зарегистрировано в стране в 2013 году – тогда более 13 миллионов китайских пар связали себя узами брака, что почти вдвое больше, чем в 2022 году.

Также отмечается, что население Китая сократилось в 2022 году впервые за более чем 60 лет: всего 6,77 рождений на 1000 человек — самый низкий уровень с момента основания коммунистического Китая в 1949 году.

Китайские чиновники видят прямую связь между меньшим количеством браков и падением рождаемости в стране.

Изменение гендерных норм и расширение карьерных возможностей для женщин, как и в других странах мира, также рассматривается как фактор повышения брачного возраста и влияние на отношение к институту брака. Такое изменение отношения особенно заметно среди молодых женщин, некоторые из которых все больше разочаровываются в браке из-за его роли в укоренении гендерного неравенства, говорят эксперты.

Согласно данным переписи населения, средний возраст вступления в первый брак в 2020 году составлял 28,67 года по сравнению с 24,89 года десятилетием ранее.

Усилия китайских официальных лиц в последние годы, направленные на то, чтобы обратить вспять тенденцию к снижению числа браков и рождаемости, пока не принесли результатов на фоне надвигающихся экономических и социальных проблем.

Меры включали ослабление политики, которая на протяжении десятилетий контролировала количество детей, которые могли иметь супружеские пары, а также попытки найти способы стимулировать рождение детей и брак.

В прошлом месяце связанная с правительством Китайская ассоциация планирования семьи продлила пилотную программу 2022 года, пропагандирующую «новую концепцию брака и деторождения». Программа направлена на мотивацию молодых людей к вступлению в брак в «надлежащем возрасте» и поощрение пар к совместному воспитанию детей.

Из положительного стоит отметить, что было зафиксировано небольшое снижение числа зарегистрированных разводов: в 2022 году развелись 2,1 миллиона китайских пар по сравнению с 2,13 миллионами пар в предыдущем году.

Китай — не единственная страна, сталкивающаяся с проблемой падения рождаемости и сокращения населения. В последние годы Япония и Южная Корея также ввели меры по поощрению рождаемости, такие как финансовые стимулы, денежные ваучеры, жилищные субсидии и дополнительные пособия по уходу за детьми. Но пока все эти меры не принесли существенных успехов.