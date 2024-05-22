В Казахстане наблюдается неуклонный ежегодный рост количества больных сахарным диабетом. Об этом заявила депутат Мажилиса Ирина Смирнова, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В Республике Казахстан наблюдается неуклонный ежегодный рост количества больных сахарным диабетом (2000 год — 10742 больных, 01.04.2024 год — 496 210 человек, рост в 45 раз, прогнозируемое количество к 2030 году — свыше 800 тысяч). Следует отметить, что подобные показатели наиболее характерны для стран так называемого «третьего мира», где полностью отсутствуют стратегии борьбы с СД на национальном уровне, — сказала Ирина Смирнова.

Мажилисмен подчеркнула, что отсутствие национальных программ борьбы с диабетом признается основополагающим фактором потери контроля над ростом заболеваемости и смертности от сахарного диабета и его осложнений (Международная Диабетическая Федерация, 2022 г).

Одной из главных причин (помимо генетических факторов и стресса) является увеличение потребления сахара с продуктами питания, напитками в рационе нашего населения.

— В особенности среди детей и подростков развивается зависимость от ежедневного потребления большего количества сахара, и, соответственно, тенденция заболеваемости ожирением и сахарным диабетом с раннего возраста стремительно растет. В то же время, почти 6% взрослого населения (с учётом предиабета и недиагностированных случаев) страдает сахарным диабетом 2 типа (СД2), что способствует огромному финансовому бремени для государства. В день регистрируется свыше 100 новых больных с диабетом. Общее бремя заболеваемости сахарным диабетом в Казахстане, включая как непосредственные медицинские, так и косвенные расходы — потеря нетрудоспособности, пособия и т. д., составляет не менее 436,4 миллиарда тенге ежегодно и с каждым годом эта цифра растет, — сообщила Ирина Смирнова.

По ее словам, отсутствие эффективных мероприятий по борьбе с сахарным диабетом приводят к росту специфических осложнений сахарного диабета. Так, в частности, в стране с 20 млн населения проводится в год 1894 высоких ампутаций ног по причине диабетической ангиопатии (5 ампутаций в день). При этом, следует понимать, что 5-летняя выживаемость пациентов после высокой ампутации составляет всего 24%. Для сравнения, в Японии (127 млн населения) количество ампутаций — 550. 49% всего гемодиализа в РК — пациенты с сахарным диабетом. 41% пациентов с диабетом, осложненным диабетической ретинопатией состоят на диспансерном учете по причине резкого снижения остроты зрения.

В Республике Казахстан используются практически все виды современных сахароснижающих препаратов, что, несомненно, является достижением на территории постсоветского пространства. С другой стороны, лекарственное обеспечение по СД в РК признано одним из самых всеобъемлющих, доступных, современных и экономически затратных (33 млрд тенге в 2023 г.).

— В результате весенней экологической катастрофы, Минздрав РК призывает резко сократить расходы на лекарственное обеспечение диабета, путем сокращения и позиций, и объема. Подобные действия несут коррупционные, социальные и имиджевые риски, особенно с учетом отсутствия Национальной программы борьбы с диабетом. Дискуссии по введению налога на сахаросодержащие безалкогольные напитки в РК ведутся с 2021 года. В случае введения этого налога, отечественные специалисты надеются снизить потребление высококалорийных напитков и, тем самым, снизить количество случаев ожирения в стране, особенно среди детского и подросткового населения. Правительство РК рассматривает возможность введения налога на напитки с высоким содержанием сахара. Несмотря на то, что подобные налоги уже введены более чем в 65 странах, обсуждение этой темы в Казахстане затруднено дефицитом достоверной информации и широким распространением мифов, — считает Ирина Смирнова.

Мажилисмен добавила, что простой расчет показывает, что при производстве 2 млрд 400 млн литров напитков (данные статистики) с высоким содержанием сахара в год, налог в 20 тенге с литра позволит перекрыть бюджет амбулаторного лекарственного обеспечения по сахарному диабету в 1,45 раз, что даст возможность не только сокращать, но и расширять список лекарственных средств, используемых в настоящее время, подключать новые технологии и даже проводить научные исследования.