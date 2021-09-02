Количество больных в инфекционных больницах Алматы снизилось до 4,8 тысячи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За первое сентября зарегистрировано 1 264 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 1225 случаев с симптомами и 39 - без симптомов.

«Выписано 562, поступило – 388. Итого в инфекционных стационарах (8 910 коек) находятся 4 873 человека. В отделениях реанимации и интенсивной терапии – 393. На ИВЛ – 63, на неинвазивной ИВЛ – 168, High flow занято 179 аппаратов», - сообщили в УОЗ.

На дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 9 788 пациентов, с симптомами – 9 473 с легкой и средней степенью, без симптомов – 315.

За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом 3 710, вторым компонентом 7 760 человек.

На первое сентября вакцинировано первым компонентом 875 165 алматинцев, вторым компонентом 741 412 человек.

Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 110 236 человек.



