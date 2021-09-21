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    22:51, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Количество больных КВИ в стационарах снизилось в четыре раза в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в четыре раза снизилось количество коронавирусных больных в стационарах. Об этом заявил руководитель областного управления здравоохранения Асхан Байдувалиев в ходе совещания под председательством главы региона Махамбета Досмухамбетова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

    На совещании руководитель областного управления здравоохранения Асхан Байдувалиев выступил с докладом об эпидемиологической ситуации в регионе.

    «Сейчас в инфекционных стационарах принимают лечение 433 пациента. Нагрузка на койко-места составляет 18,4%. Месяц назад в инфекционных стационарах находилось 1776 больных, то есть наблюдается снижение в 4,1 раза за этот период. Также за последний месяц снизилось и количество амбулаторных больных с 8693 до 1534 или в 5,6 раза», - рассказал Асхан Байдувалиев. По его словам, к настоящему времени в регион доставлено 248 330 доз вакцин I компонента и 211 330 доз вакцин II компонента. 72,5% жителей уже привито.

    Тем не менее, руководитель управления отметил недостаточный уровень вакцинации в ряде районов.

    «К примеру, сейчас самые высокие показатели охвата вакцинацией в городе Атырау – 80% и в Курмангазинском районе – 65%. А самые низкие показатели наблюдаются в Махамбетском (52,7%) и Жылыойском (36,2%) районах», - рассказал Асхан Байдувалиев.

    Аким области Махамбет Досмухамбетов поручил акимам районов активизировать работу по вакцинации.

    «Поручаю полностью привить подлежащих вакцинации, продолжая в средствах массовой информации, социальных сетях информационно-разъяснительную работу, акцентируя внимание на положительных результатах вакцинации в стране. Помимо этого, поручаю до 27 сентября этого года провести анализ работы по вакцинации и внести итоговую информацию с соответствующими предложениями», - сказал М. Досмухамбетов.

    Ранее сообщалось, что 34 пациента с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области. 4 человека в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ.

    Напомним, с начала пандемии в области у 49 762 человек была выявлена коронавирусная инфекция, за этот период вылечилось 94% больных.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау Коронавирус в РК Вакцинация Регионы Казахстана Акимат Минздрав РК
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