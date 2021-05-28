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    12:09, 28 Май 2021 | GMT +6

    Количество больных КВИ в стационарах Алматы опустилось ниже двух тысяч человек

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 27 мая зафиксировано 279 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 235 случаев с симптомами и 44 без симптомов. Выписано всего – 228, поступило – 67. Итого в инфекционных стационарах (5 940 коек) физически находится 1 897 человек (57 детей). В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 14 человек. На ИВЛ – 23, на неинвазивной ИВЛ – 56, High flow занято - 34 аппаратов. На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 2 092 пациентов, из которых 305 бессимптомных, 1 787 с легкой и средней степенью тяжести», - сообщили в Управлении общественного здоровья Алматы.

    За минувшие сутки в Алматы провакцинировано — 2 358 человек. На 27 мая вакцину получили 296 286 человек.

    На сегодняшний день в Алматы функционирует 211 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города. Задействовано 307 прививочных бригад из 1 256 человек.

    Остаток вакцины на сегодняшний день в городе составляет: 30 699 доз первого компонента, 53 279 доз второго компонента.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматы Минздрав РК
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