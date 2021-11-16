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Количество больных коронавирусом снизилось в Казахстане

16 Ноября 2021 09:48
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Количество больных коронавирусом снизилось в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу рассказал глава Минздрава Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Согласно мировому рейтингу из 222-х стран, Казахстан по показателю заболеваемости находится на 105 месте, по показателю летальности на 101 месте.

«На сегодняшний день в «красной» зоне остаются 2 региона (Павлодарская и Северо-Казахстанская области). 5 регионов – в желтой зоне (Карагандинская, Костанайская, Акмолинская, Атырауская и город Нур-Султан). Республика Казахстан и остальные 10 регионов находится в зеленой зоне. Репродуктивное число составляет – 0,96», - сообщил в ходе заседания Правительства Алексей Цой.

По информации министра, в Казахстане за последние два месяца заболеваемость снизилась в 3,8 раз, а летальность в 2,4 раза.

«По республике с 1 августа отмечается снижение уровня занятости инфекционных коек с 56 до 30%, реанимационных с 45 до 27%. Отмечается положительная динамика по уменьшению количества продолжающих лечение, за последние три месяца количество больных снизилось в 2,6 раз», - отметил глава ведомства.


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#Правительство РК   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Коронавирус в мире   #Вакцинация   #Алексей Цой  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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