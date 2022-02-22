Количество бесхозных гидротехнических сооружений увеличивается в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уровень средней наполняемости водохранилищ озвучил министр по ЧС Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В настоящее время средняя наполняемость крупных водохранилищ составляет 60-75%. В тоже время необходимо держать запас свободных объемов», - сказал Юрий Ильин на заседании Правительства.
В этой связи министр призвал акиматы и Министерство экологии, геологии и природных ресурсов контролировать уровень заполняемости водохранилищ.
«В тоже время имеется проблема с бесхозными гидротехническими сооружениями. Если в прошлом году их было 10, то в этом году их уже 25», - подчеркнул глава МЧС.
«Предлагаю поручить Министерству экологии, геологии и природных ресурсов совместно с местными исполнительными органами принять меры по передаче их в коммунальную собственность», - заключил Ю. Ильин.
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