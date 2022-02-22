+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Количество бесхозных гидротехнических сооружений увеличивается в Казахстане

22 Февраля 2022 10:47
Поделиться:
Количество бесхозных гидротехнических сооружений увеличивается в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уровень средней наполняемости водохранилищ озвучил министр по ЧС Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Здание СТО обрушилось из-за хлопка газовоздушной смеси в Актобе
Учения «Коктем-2022» пройдут в Казахстане в начале марта Регионы с высокими рисками подтопления назвали в МЧС Срочно начать ремонт гидротехнических сооружений поручил Премьер-Министр РК

«В настоящее время средняя наполняемость крупных водохранилищ составляет 60-75%. В тоже время необходимо держать запас свободных объемов», - сказал Юрий Ильин на заседании Правительства.

В этой связи министр призвал акиматы и Министерство экологии, геологии и природных ресурсов контролировать уровень заполняемости водохранилищ.

«В тоже время имеется проблема с бесхозными гидротехническими сооружениями. Если в прошлом году их было 10, то в этом году их уже 25», - подчеркнул глава МЧС.

«Предлагаю поручить Министерству экологии, геологии и природных ресурсов совместно с местными исполнительными органами принять меры по передаче их в коммунальную собственность», - заключил Ю. Ильин.


Подписывайтесь на наш канал:

#МЧС   #Минэкологии  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Здание СТО обрушилось из-за хлопка газовоздушной смеси в Актобе
Учения «Коктем-2022» пройдут в Казахстане в начале марта
Регионы с высокими рисками подтопления назвали в МЧС
Срочно начать ремонт гидротехнических сооружений поручил Премьер-Министр РК
Популярное
1 18-летнего солдата сбросили с моста во время январских событий – Генпрокуратура
2 Глава государства не имеет счетов в швейцарском банке – Берик Уали
3 Беременная женщина участвовала в ограблении оружейного магазина в Алматы
4 Орудовавших во время беспорядков мародеров начали судить в Алматы
5 Отец сгоревших в машине детей скончался в больнице в Актюбинской области
6 Назначен новый заместитель акима Алматинской области
Читайте также
Более 5 млн кубометров снега вывезли из населенных пунктов Казахстана
Продолжается строительство селезадерживающих плотин в Алматинской области
18-летнего солдата сбросили с моста во время январских событий – Генпрокуратура
Глава государства не имеет счетов в швейцарском банке – Берик Уали
Беременная женщина участвовала в ограблении оружейного магазина в Алматы
Орудовавших во время беспорядков мародеров начали судить в Алматы
Отец сгоревших в машине детей скончался в больнице в Актюбинской области
Назначен новый заместитель акима Алматинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив