Количество бесхозных гидротехнических сооружений увеличивается в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уровень средней наполняемости водохранилищ озвучил министр по ЧС Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время средняя наполняемость крупных водохранилищ составляет 60-75%. В тоже время необходимо держать запас свободных объемов», - сказал Юрий Ильин на заседании Правительства.

В этой связи министр призвал акиматы и Министерство экологии, геологии и природных ресурсов контролировать уровень заполняемости водохранилищ.

«В тоже время имеется проблема с бесхозными гидротехническими сооружениями. Если в прошлом году их было 10, то в этом году их уже 25», - подчеркнул глава МЧС.

«Предлагаю поручить Министерству экологии, геологии и природных ресурсов совместно с местными исполнительными органами принять меры по передаче их в коммунальную собственность», - заключил Ю. Ильин.