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10:24
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Количество автобусов увеличат на 20 маршрутах в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С понедельника в столице добавятся графики на 20 маршрутах общественного транспорта, передает МИА «Казинформ».
«С 24 августа добавляются графики на 20 маршрутах. На маршрутах №№ 2, 8, 9, 13, 17, 24, 28, 32, 34, 35, 37, 41, 47, 48, 56, 60, 61, 71, 80, 81 увеличится количество автобусов. Таким образом общее количество автобусов на линии будет составлять 781. Решение увеличить количество автобусов принято в соответствии с проведенным анализом пассажиропотка. Цель – разгрузить пассажиропоток в общественном транспорте после послабления карантинных мер», - сообщила в Facebook пресс-служба транспортной компании CTS.
Как отмечается, ранее на 23 маршрутах уже были добавлены дополнительные графики.
В CTS напомнили, что режим работы общественного транпорта продлен до 22 часов. Пассажирам вход без масок в салон автобуса запрещен. Оплата за проезд во всех маршрутах производится только безналичным расчётом. Детям необходимо проводить валидация.
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