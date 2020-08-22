Количество автобусов увеличат на 20 маршрутах в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С понедельника в столице добавятся графики на 20 маршрутах общественного транспорта, передает МИА «Казинформ».

«С 24 августа добавляются графики на 20 маршрутах. На маршрутах №№ 2, 8, 9, 13, 17, 24, 28, 32, 34, 35, 37, 41, 47, 48, 56, 60, 61, 71, 80, 81 увеличится количество автобусов. Таким образом общее количество автобусов на линии будет составлять 781. Решение увеличить количество автобусов принято в соответствии с проведенным анализом пассажиропотка. Цель – разгрузить пассажиропоток в общественном транспорте после послабления карантинных мер», - сообщила в Facebook пресс-служба транспортной компании CTS.

Как отмечается, ранее на 23 маршрутах уже были добавлены дополнительные графики.

В CTS напомнили, что режим работы общественного транпорта продлен до 22 часов. Пассажирам вход без масок в салон автобуса запрещен. Оплата за проезд во всех маршрутах производится только безналичным расчётом. Детям необходимо проводить валидация.