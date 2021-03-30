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Количество авиарейсов увеличат в СКО

Автор:  
Акбота Кузекбай
30 Марта 2021, 10:10
Количество авиарейсов увеличат в СКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для развития деловой активности в СКО количество авиарейсов увеличится, также в регионе планируется увеличить поток туристов. Об этом сообщил министр национальной экономики Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Напомним, в Правительстве представлен Комплексный план социально-экономического развития Северо-Казахстанской области на 2021-2025 годы.

«Для развития деловой активности с административными центрами страны количество авиарейсов увеличится с 16 до 68 в месяц. В целях усиления туристического потенциала и развития спорта в регионе будет обеспечено строительство многофункционального туристского комплекса в Имантау-Шалкарской курортной зоне. Это позволит увеличить поток туристов со 100 тысяч до 280 тысяч в год», - сказал Асет Иргалиев в ходе заседания Правительства.

Он отметил, что также будут построены спортивный центр с гостиницей охватом до 100 человек в сутки, а также многофункциональный Дворец спорта на 3 тысяч мест в городе Петропавловск.

«Для развития предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2025» предусмотрено субсидирование ставки вознаграждения и гарантирование по кредитам предпринимателей, предоставление государственных грантов для реализации новых бизнес-идей, а также подведение необходимой инфраструктуры к субъектам бизнеса», - отметил министр.



Правительство РК   Северо-Казахстанская область   Туризм   Экономика   Транспорт  
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