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    17:38, 13 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Количество авиарейсов между Казахстаном и Румынией планируется увеличить

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялась встреча вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Алмаза Идырысова с Государственным секретарем Министерства транспорта и инфраструктуры Румынии Богданом Миндреску. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

    В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов сотрудничества в области воздушного, автомобильного, железнодорожного и морского транспорта и выразили свою готовность в дальнейшем развитии сотрудничества по всем видам транспорта, а также договорились создать экспертные рабочие группы по затронутым вопросам.

    Председателем Комитета гражданской авиации Талгатом Ластаевым и Государственным секретарем Министерства транспорта и инфраструктуры Румынии Б. Миндреску был подписан Меморандум о взаимопонимании между авиационными властями Казахстана и Румынии. Согласно Меморандуму авиакомпании обеих стран получили право выполнять 14 рейсов в неделю (7 пассажирских и 7 грузовых) между двумя странами с каждой стороны на любом типе ВС.

    Также в рамках режима «открытого неба» казахстанская сторона предложила румынской стороне выполнять полеты в Казахстан с использованием 5 степени «свободы воздуха». Так, в начале 2020 года румынская авиакомпания «Blue Air» планировала начать полеты по маршруту Бухарест-Нур-Султан. Однако, в связи с распространением коронавирусной инфекции, сроки открытия рейса по маршруту Бухарест-Нур-Султан были перенесены на неопределенный срок.

    Вместе с тем, Генеральным директором управления гражданской авиации Румынии Н. Стойка и Генеральным директором АО «Авиационная администрация Казахстана» К. Раду подписано Соглашение о техническом сотрудничестве.

    По итогам встречи стороны договорились продолжить работу по запуску прямых регулярных рейсов между Казахстаном и Румынией.



    Фото: пресс-служба МИИР РК




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    Трансплантация Авиация Международная деятельность РК Румыния Транспорт Международная деятельность
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