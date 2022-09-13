Количество авиарейсов между Казахстаном и Румынией планируется увеличить

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялась встреча вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Алмаза Идырысова с Государственным секретарем Министерства транспорта и инфраструктуры Румынии Богданом Миндреску. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов сотрудничества в области воздушного, автомобильного, железнодорожного и морского транспорта и выразили свою готовность в дальнейшем развитии сотрудничества по всем видам транспорта, а также договорились создать экспертные рабочие группы по затронутым вопросам.

Председателем Комитета гражданской авиации Талгатом Ластаевым и Государственным секретарем Министерства транспорта и инфраструктуры Румынии Б. Миндреску был подписан Меморандум о взаимопонимании между авиационными властями Казахстана и Румынии. Согласно Меморандуму авиакомпании обеих стран получили право выполнять 14 рейсов в неделю (7 пассажирских и 7 грузовых) между двумя странами с каждой стороны на любом типе ВС.

Также в рамках режима «открытого неба» казахстанская сторона предложила румынской стороне выполнять полеты в Казахстан с использованием 5 степени «свободы воздуха». Так, в начале 2020 года румынская авиакомпания «Blue Air» планировала начать полеты по маршруту Бухарест-Нур-Султан. Однако, в связи с распространением коронавирусной инфекции, сроки открытия рейса по маршруту Бухарест-Нур-Султан были перенесены на неопределенный срок.

Вместе с тем, Генеральным директором управления гражданской авиации Румынии Н. Стойка и Генеральным директором АО «Авиационная администрация Казахстана» К. Раду подписано Соглашение о техническом сотрудничестве.

По итогам встречи стороны договорились продолжить работу по запуску прямых регулярных рейсов между Казахстаном и Румынией.





Фото: пресс-служба МИИР РК







