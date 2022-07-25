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Количество авиарейсов из Нур-Султана в Жезказган увеличат в два раза
25 Июля 2022 15:16

Количество авиарейсов из Нур-Султана в Жезказган увеличат в два раза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более чем в два раза увеличится количество рейсов по маршруту Нур-Султан - Жезказган. Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации МИИР РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировали в КГА, в связи с многочисленными обращениями граждан и акимата Улытауской области, а также в рамках реализации поручения первого заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра по развитию авиасообщения Улытауской области, Комитетом гражданской авиации проведена работа с авиакомпанией АО Qazaq Air.

В результате увеличено количество выполняемых полетов по маршруту Нур-Султан – Жезказган с 3 до 7 рейсов в неделю с 15 августа текущего года.

«Авиасообщение между областным центром созданной по Указу Президента Улытауской области со столицей Казахстана будет увеличено более чем в два раза, что будет способствовать дальнейшему развитию экономического и туристического потенциала региона. В настоящее время, Комитетом гражданской авиации продолжается работа по повышению транспортной доступности Улытауской области с другими регионами Казахстана», - сообщили в ведомстве.

Ранее в КГА сообщили, что в этом году отечественными авиакомпаниями было перевезено около 4,6 млн пассажиров.

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Автор:
Корреспондент

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