Количество аварий за шесть лет сократилось на треть – Даурен Абаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев поделился мнением по поводу увеличившегося количества ДТП на дорогах в последние дни, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В первую очередь, хочу выразить слова соболезнования родным и близким погибших. По поручению Президента им будет оказана вся необходимая помощь. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Действительно, смертность на дорогах – это большая проблема, которой государство сегодня уделяет пристальное внимание», - сказал Даурен Абаев в эфире программы «Открытый диалог».
Он напомнил, что недавно Глава государства дал поручение ужесточить наказание за пьяное вождение.
«Это тоже входит в этот комплекс. Сегодня активно внедряется система видеофиксации на дорогах, улучшается качество дорожного полотна, инфраструктуры, освещения. И благодаря этому с 2013 года количество аварий сократилось на 32%, а погибших – на 31%. Но любые меры со стороны государства будут бесполезны без повышения культуры вождения, культуры поведения на дорогах. 77% всех аварий совершается по причине нарушения ПДД», - отметил министр.
Чаще всего, по его словам, автолюбители делают это сознательно.
«Игнорируют предупреждающие знаки, нарушают скоростной режим, садятся за руль в нетрезвом виде, пытаются проскочить на мигающий желтый. Наша безопасность только в наших руках – это очень простая аксиома, которую мы иногда игнорируем. И пока мы не научимся соблюдать ПДД, ни камеры, ни качество дорог нам не помогут. Поэтому желаю быть внимательными на дорогах и соблюдать ПДД», - пожелал глава ведомства.
- Государство выполнит взятые на себя обязательства перед фермерами – Даурен Абаев
- Казахстану не выгоден конфликт России и Украины – Даурен Абаев
- Названы лучшие трудовые династии Казахстана
- Сколько профессий на трудовом рынке Казахстана
- Елжан Биртанов, Асхат Аймагамбетов и Алтай Кульгинов обучились сердечной реанимации
- Асхат Аймагамбетов прокомментировал результаты исследования PISA-2018
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана