Количество аварий за шесть лет сократилось на треть – Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев поделился мнением по поводу увеличившегося количества ДТП на дорогах в последние дни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В первую очередь, хочу выразить слова соболезнования родным и близким погибших. По поручению Президента им будет оказана вся необходимая помощь. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Действительно, смертность на дорогах – это большая проблема, которой государство сегодня уделяет пристальное внимание», - сказал Даурен Абаев в эфире программы «Открытый диалог».

Он напомнил, что недавно Глава государства дал поручение ужесточить наказание за пьяное вождение.

«Это тоже входит в этот комплекс. Сегодня активно внедряется система видеофиксации на дорогах, улучшается качество дорожного полотна, инфраструктуры, освещения. И благодаря этому с 2013 года количество аварий сократилось на 32%, а погибших – на 31%. Но любые меры со стороны государства будут бесполезны без повышения культуры вождения, культуры поведения на дорогах. 77% всех аварий совершается по причине нарушения ПДД», - отметил министр.

Чаще всего, по его словам, автолюбители делают это сознательно.

«Игнорируют предупреждающие знаки, нарушают скоростной режим, садятся за руль в нетрезвом виде, пытаются проскочить на мигающий желтый. Наша безопасность только в наших руках – это очень простая аксиома, которую мы иногда игнорируем. И пока мы не научимся соблюдать ПДД, ни камеры, ни качество дорог нам не помогут. Поэтому желаю быть внимательными на дорогах и соблюдать ПДД», - пожелал глава ведомства.