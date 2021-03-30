Количество аппаратов ИВЛ увеличилось в медучреждениях Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области в медучреждениях установлено 267 аппаратов ИВЛ. В прошлом году в начале пандемии их было менее ста, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения.

«Материально-техническая база медицинских организаций за последний год значительно укреплена. При поддержке Правительства и с помощью спонсоров акиматом Атырауской области приобретено необходимое оборудование, в том числе и для лечения больных коронавирусной инфекцией. В области сегодня имеется 4 аппарата МРТ, 12 аппаратов компьютерной томографии, 41 рентгеновский аппарат, 669 кислородных концентратов, 1514 пульсоксиметров, 267 аппаратов ИВЛ и 8 кислородных станций. 113 единиц транспорта есть в парке областной станции скорой медицинской помощи. Все семь районов области располагают многофункциональными передвижными медицинскими комплексами», - проинформировали в пресс-службе областного управления здравоохранения.

Рассказав, что с 27 марта 2020 года, с регистрации первого зараженного коронавирусной инфекцией, в регионе проведено более 827 тысяч ПЦР-исследований. На сегодняшний день в области функционируют 15 лабораторий ПЦР с возможностью проведения 8300 исследований в сутки. Из них только в марте было сделано 95 тысяч ПЦР-тестов. Среднесуточный показатель за март составляет 3678 тестов.



