Количество алкогольных преступлений растет в Костанае

В Костанае продолжается рост преступлений, связанных с употреблением алкоголя.

Только за первые пять месяцев 2025 года их число увеличилось на 20,7%. В ответ на это сотрудники полиции совместно с волонтерами провели ночной рейд по магазинам города, чтобы выявить факты незаконной продажи алкоголя и табака лицам младше 21 года.

Социальный эксперимент провели при участии молодых волонтёров в возрасте 19 и 20 лет. Вместе с сотрудниками местной полицейской службы они проверили торговые точки города на предмет соблюдения законодательства. По закону Республики Казахстан, продажа спиртного и табачной продукции гражданам младше 21 года запрещена.

Как сообщил начальник отдела местной полицейской службы Ернур Алтаев, в большинстве магазинов продавцы соблюли правила. Однако в одной из торговых точек, расположенной в южной части города, молодым волонтёрам всё же продали пиво и сигареты. На месте были составлены материалы для привлечения нарушителей к административной ответственности.

По информации старшего инспектора управления МПС Индиры Нуруевой, с начала года уже проведено 125 рейдов, по итогам которых 18 владельцев магазинов наказаны за продажу алкоголя несовершеннолетним. Ещё один привлечён к ответственности за реализацию табачной продукции лицу младше 21 года.

О том, почему потребление алкоголя выросло в Костанайской области, можно прочитать здесь.

В качестве решения проблемы с алкоголем в Костанае предлагалось ввести запрет на продажу спиртного в магазинах «у дома». Инициативу полиции поддержали многие

предприниматели в регионе.