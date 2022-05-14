14 Мая 2022 12:03

Количество активных экспортеров в РК - более 540 компаний

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый форум экспортеров Казахстана прошел в Нур-Султане. В работе форума приняли участие около 70 компаний-экспортеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции Бахыт Султанов сообщил, что число активных экспортеров в Казахстане превысило 540 компаний. По данным главы Минторговли, ежегодно количество новых экспортеров растет.

«Последние три года были сложными для всей международной торговли, а продолжающиеся последствия COVID-19 и геополитическая ситуация в мире и сегодня сказываются на внешней торговле Казахстана. Основными проблемами продолжает оставаться сбой в логистике, снижение общеделовой активности. Ситуация в Украине также повлияла на срывы цепочек поставок из того не оправившихся на фоне пандемический ограничений. Мы работали активно с бизнесом, в ручном режиме обеспечивали прохождение грузов в направлении Европейского союза», - сказал Бахыт Султанов, открывая работу форума.

Как добавил министр, другой сопутствующей проблемой стала переориентация рынков сбыта.

«Я знаю, что многие предприятия, участвующие сегодня в форуме, активно работают в поиске дополнительных возможностей по выходу на новые рынки. Государственные структуры также прорабатывают возможности экспорта по новым направлениям», - подчеркнул он.

В ходе мероприятия прошла выставка, где активные экспортеры продемонстрировали товары, которые они продвигают на зарубежные рынки. Компании представили полипропиленовые фильтры для воды, некоторые виды биодобавок к кормам для животных. Также были продемонстрированы биойогурты, фруктово-ореховые батончики.

Ранее Б. Султанов сообщил, что санкции в отношении России не отражаются на экспорте из Казахстана.







