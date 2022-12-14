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Количественные данные о погибших во время январских событий достоверны – Генпрокуратура

14 Декабря 2022, 18:08
Количественные данные о погибших во время январских событий достоверны – Генпрокуратура

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника 1 службы Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов озвучил количество погибших во время январских событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В социальных сетях отдельными гражданами публикуются посты относительно недостоверности количества погибших граждан в период «январской трагедии». Официально заявляем, что во время январских событий погибло 238 граждан», - сказал Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.

По его словам, органами следствия по каждому факту смерти зарегистрированы досудебные производства.

«Количественные данные о погибших достоверны, перепроверены в рамках проведенных досудебных расследований. Напоминаю, что в Уголовном кодексе за распространение заведомо ложной информации предусмотрена ответственность», - добавил спикер.


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