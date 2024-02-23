В 20 регионах Казахстана в этом году реализуется Zhas project, предназначенный для молодежи категории NEET, передает корреспондент агентства Kazinform.

Насколько эффективно выделение грантов молодежным проектам в рамках Zhas project, какие именно реализуются проекты в Жамбылской области, рассказал исполняющий обязанности руководителя управления по вопросам молодежной политики акимата Жамбылской области Дархан Давренбеков.

— Для каких целей в стране запустили этот проект?

— Основной целью Zhas Project является создание благоприятных условий для развития предпринимательства среди молодежи категории NEET. Для этого среди молодежи проводится информационно-разъяснительная и образовательная работа.

В рамках проекта Zhas project предусмотрено предоставление на конкурсной основе малых грантов на сумму 1 млн тенге молодежи категории NEET в возрасте от 18 до 35 лет. Это социальные проекты, направленные на решение проблем местных сообществ.

— Поясните, пожалуйста, кого можно отнести к молодежи категории NEET.

— Это молодежь вне сферы занятости, вне сферы образования, временно не работающая и не обучающаяся в организациях образования или же не проходящая профессиональную подготовку.

— Каким критериям должны соответствовать участники проекта?

— Это должны быть граждане Республики Казахстан в возрасте от 18 до 35 лет. На момент подачи заявки молодой человек должен быть постоянно или временно зарегистрирован на территории данного региона. Заявитель на момент подачи заявки должен находиться в статусе временно нестабильной молодежи.

— А каковы требования к социальным проектам в рамках Zhas project?

— Проект должен быть направлен на решение социальных проблем местного сообщества и реализован в срок не более четырех месяцев. Не допускаются в рамках конкурса проекты, направленные на коммерческую деятельность, противоречащую законодательству Республики Казахстан, в том числе предусматривающие оказание платных услуг, продажу товаров в ходе реализации проекта. Не принимаются заявки на строительные проекты, реконструкцию или восстановление зданий.

Не поддерживаются проекты, в рамках которых предполагается приобретение или аренда оборудования для местных государственных органов, госучреждений или неправительственных организаций, а также приобретение или аренда земельных участков, жилья, автотранспорта, сельскохозяйственных животных.

— Есть ли какая-либо помощь участникам проекта?

— В период реализации малых грантов обеспечивается организация юридической и консультационной, наставнической поддержки молодежи с привлечением квалифицированных тренеров, наставников, психологов и специалистов по реализации, продвижению и развитию социальных проектов.

На данный момент, с 19 февраля по 24 марта, для потенциальных участников конкурса проводится информационная кампания, идет разъяснительная работа в социальных сетях, проходят встречи в регионах, работа с молодежными ресурсными центрами, местными НПО, организуются мастер-классы, консультации, тренинги с молодежью.

Собственно конкурс будет объявлен 25 марта, оповещение о начале конкурса разместим на интернет-ресурсах и в социальных сетях. И уже с 25 марта до 23:59 часов 24 апреля будет проводиться прием заявок от молодежи.

С 25 апреля по 14 мая комиссия проведет работу по отбору конкурсных заявок, 15 мая подведет итоги и опубликует результаты отбора на интернет-ресурсах и в социальных сетях.

Для эффективной реализации проекта в каждом регионе открыт проектный офис, куда могут обратиться желающие получить консультацию, созданы колл-центры, открыты сайты для приема молодежных проектов.

— Расскажите, пожалуйста, о реализованных проектах 2023 года.

— В минувшем году Zhas project из 280 малых грантов на сумму до 1 миллиона тенге, выделенных в регионах страны, Жамбылской области было выделено восемь грантов.

Победители и сейчас продолжают работу в различных сферах, в частности, занимаются пропагандой против азартных игр, что нынче актуально среди молодежи. Так, Асима Ултанбаева реализовала проект «GameSmart: Smart Play-Тәуелсіздік өмірі», в рамках которого было проведено 23 мероприятия с охватом 1 750 человек.

Молдир Сабербекова из села Сарыкемер Байзакского района создала клуб психологической поддержки женщин «Дара жол», где оказана психологическая поддержка многодетным и одиноким матерям, молодым семьям.

Жительница села Сарыкемер Акбар Гулдерай реализовала проект «Мастерская по изготовлению колыбели «Әлди-әлди» и обучила швейному делу десять местных молодых людей.

Проект развития национальной игры по стрельбе из лука реализовал Байтан Денислам, он открыл центр стрельбы из лука и реабилитации «Мергендер мекені» для досуга молодежи. Сейчас он ведет переговоры со спортивным управлением и планирует увеличить масштабы своего проекта.

Ожидается, что гранты, полученные молодежью, станут основой для их самореализации и развития устойчивого бизнеса в будущем.