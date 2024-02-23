Колыбели, стрельба из лука, поддержка женщин — проекты жамбылской молодежи в рамках Zhas project
В 20 регионах Казахстана в этом году реализуется Zhas project, предназначенный для молодежи категории NEET, передает корреспондент агентства Kazinform.
Насколько эффективно выделение грантов молодежным проектам в рамках Zhas project, какие именно реализуются проекты в Жамбылской области, рассказал исполняющий обязанности руководителя управления по вопросам молодежной политики акимата Жамбылской области Дархан Давренбеков.
— Для каких целей в стране запустили этот проект?
— Основной целью Zhas Project является создание благоприятных условий для развития предпринимательства среди молодежи категории NEET. Для этого среди молодежи проводится информационно-разъяснительная и образовательная работа.
В рамках проекта Zhas project предусмотрено предоставление на конкурсной основе малых грантов на сумму 1 млн тенге молодежи категории NEET в возрасте от 18 до 35 лет. Это социальные проекты, направленные на решение проблем местных сообществ.
— Поясните, пожалуйста, кого можно отнести к молодежи категории NEET.
— Это молодежь вне сферы занятости, вне сферы образования, временно не работающая и не обучающаяся в организациях образования или же не проходящая профессиональную подготовку.
— Каким критериям должны соответствовать участники проекта?
— Это должны быть граждане Республики Казахстан в возрасте от 18 до 35 лет. На момент подачи заявки молодой человек должен быть постоянно или временно зарегистрирован на территории данного региона. Заявитель на момент подачи заявки должен находиться в статусе временно нестабильной молодежи.
— А каковы требования к социальным проектам в рамках Zhas project?
— Проект должен быть направлен на решение социальных проблем местного сообщества и реализован в срок не более четырех месяцев. Не допускаются в рамках конкурса проекты, направленные на коммерческую деятельность, противоречащую законодательству Республики Казахстан, в том числе предусматривающие оказание платных услуг, продажу товаров в ходе реализации проекта. Не принимаются заявки на строительные проекты, реконструкцию или восстановление зданий.
Не поддерживаются проекты, в рамках которых предполагается приобретение или аренда оборудования для местных государственных органов, госучреждений или неправительственных организаций, а также приобретение или аренда земельных участков, жилья, автотранспорта, сельскохозяйственных животных.
— Есть ли какая-либо помощь участникам проекта?
— В период реализации малых грантов обеспечивается организация юридической и консультационной, наставнической поддержки молодежи с привлечением квалифицированных тренеров, наставников, психологов и специалистов по реализации, продвижению и развитию социальных проектов.
На данный момент, с 19 февраля по 24 марта, для потенциальных участников конкурса проводится информационная кампания, идет разъяснительная работа в социальных сетях, проходят встречи в регионах, работа с молодежными ресурсными центрами, местными НПО, организуются мастер-классы, консультации, тренинги с молодежью.
Собственно конкурс будет объявлен 25 марта, оповещение о начале конкурса разместим на интернет-ресурсах и в социальных сетях. И уже с 25 марта до 23:59 часов 24 апреля будет проводиться прием заявок от молодежи.
С 25 апреля по 14 мая комиссия проведет работу по отбору конкурсных заявок, 15 мая подведет итоги и опубликует результаты отбора на интернет-ресурсах и в социальных сетях.
Для эффективной реализации проекта в каждом регионе открыт проектный офис, куда могут обратиться желающие получить консультацию, созданы колл-центры, открыты сайты для приема молодежных проектов.
— Расскажите, пожалуйста, о реализованных проектах 2023 года.
— В минувшем году Zhas project из 280 малых грантов на сумму до 1 миллиона тенге, выделенных в регионах страны, Жамбылской области было выделено восемь грантов.
Победители и сейчас продолжают работу в различных сферах, в частности, занимаются пропагандой против азартных игр, что нынче актуально среди молодежи. Так, Асима Ултанбаева реализовала проект «GameSmart: Smart Play-Тәуелсіздік өмірі», в рамках которого было проведено 23 мероприятия с охватом 1 750 человек.
Молдир Сабербекова из села Сарыкемер Байзакского района создала клуб психологической поддержки женщин «Дара жол», где оказана психологическая поддержка многодетным и одиноким матерям, молодым семьям.
Жительница села Сарыкемер Акбар Гулдерай реализовала проект «Мастерская по изготовлению колыбели «Әлди-әлди» и обучила швейному делу десять местных молодых людей.
Проект развития национальной игры по стрельбе из лука реализовал Байтан Денислам, он открыл центр стрельбы из лука и реабилитации «Мергендер мекені» для досуга молодежи. Сейчас он ведет переговоры со спортивным управлением и планирует увеличить масштабы своего проекта.
Ожидается, что гранты, полученные молодежью, станут основой для их самореализации и развития устойчивого бизнеса в будущем.