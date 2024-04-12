Колебания уровня Каспийского моря не будут превышать 15 см – Казгидромет

Согласно составленного прогноза РГП «Казгидромет» на 11-16 апреля 2024 года средний уровень моря в Северном Каспий ожидается около отметки минус 28,75 м, в среднем Каспий около отметки минус 29,14 м. Об этом на брифинге в СЦК сообщила пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Алина Исмагулова, передает корреспондент агентства Kazinform.

Она добавила, что сгонно-нагонные явления не ожидаются, колебания уровня моря не будут превышать 15 см.

– По данным пунктов наблюдений РГП «Казгидромет» в период с января по март средний уровень Каспийского моря в его северной части составил минус 29,19 м, с колебаниями от минус 28,69 м до минус 29,56 м, а в восточной части находился около отметки минус 29,26 м, с колебаниями от минус 28,63 м до минус 29,71 м, – сказала Алина Исмагулова.

Пресс-секретарь РГП «Казгидромет» отметила, что за этот период средний уровень казахстанской части моря находится ниже отметки наблюдавшегося исторического минимума фонового уровня моря (минус 29,01 м БС).