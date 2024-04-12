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    16:05, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    Колебания уровня Каспийского моря не будут превышать 15 см – Казгидромет

    Порт Курык, терминал «Саржа», Каспий
    Фото: Kazinform

    Согласно составленного прогноза РГП «Казгидромет» на 11-16 апреля 2024 года средний уровень моря в Северном Каспий ожидается около отметки минус 28,75 м, в среднем Каспий около отметки минус 29,14 м. Об этом на брифинге в СЦК сообщила пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Алина Исмагулова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Она добавила, что сгонно-нагонные явления не ожидаются, колебания уровня моря не будут превышать 15 см.

    – По данным пунктов наблюдений РГП «Казгидромет» в период с января по март средний уровень Каспийского моря в его северной части составил минус 29,19 м, с колебаниями от минус 28,69 м до минус 29,56 м, а в восточной части находился около отметки минус 29,26 м, с колебаниями от минус 28,63 м до минус 29,71 м, – сказала Алина Исмагулова.

    Пресс-секретарь РГП «Казгидромет» отметила, что за этот период средний уровень казахстанской части моря находится ниже отметки наблюдавшегося исторического минимума фонового уровня моря (минус 29,01 м БС).

    Теги:
    Погода Каспийское море Регионы Казахстана Казгидромет Актау Вода Паводки Мангистауская область
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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