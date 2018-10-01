Колебания курса тенге к доллару объяснили в KASE

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская фондовая биржа KASE прокомментировала продолжающиеся скачки курса тенге к доллару, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным KASE, объем торгов на рынке иностранных валют за девять месяцев 2018 года достиг 10,4 трлн тенге, что выше аналогичного показателя прошлого года на 16,8 %, или на 1,5 трлн тенге. Всего с начала года в торгах на рынке иностранных валют принимали участие 33 члена KASE. Среднедневной объем торгов за девять месяцев текущего года составил 57 млрд тенге, среднедневное количество сделок - 329.

В третьем квартале текущего года национальная валюта продемонстрировала максимальную волатильность с первого квартала 2016 года. Стандартное отклонение курса пары USD/KZT росло с начала года по мере увеличения амплитуды колебаний: первый квартал - 4 тенге, второй квартал - 5,8 тенге, третий квартал - 11,1 тенге (первый квартал 2016 года - 12,2 тенге). В целях стабилизации ситуации на валютном рынке Национальный банк впервые с октября 2017 года провел валютные интервенции. По сообщению регулятора, с 5 по 07 сентября в условиях отсутствия предложения иностранной валюты НБ РК осуществил продажу 520,6 млн долларов США.

«Как и прежде, возросшая турбулентность на внутреннем валютном рынке задавалась внешними факторами. Среди них наиболее значимыми являются санкционная политика США и монетарная политика Федеральной резервной системы. В конце сентября главный финансовый регулятор США ожидаемо повысил ставку по федеральным фондам на 25 базовых пунктов, что стало третьим решением в сторону повышения с начала года. Доходность 10-летних долговых обязательств США находится на своих более чем семилетних максимумах. Привлекательная доходность госбумаг США усилила отток капитала с развивающихся стран, тем самым задав нисходящий тренд национальных валют. Однако большее влияние на формирование внутренних курсов валют стало ослабление рубля по отношению к доллару на фоне расширения антироссийских санкций со стороны США»,- говорится в распространенном пресс-релизе Казахстанской фондовой биржи.

Совокупный объем торгов на рынке денег достиг 82,4 трлн тенге, снизившись в сравнении с аналогичным показателем прошлого года на 23,6 %, или на 25,4 трлн тенге.

Ранее Казахстанская фондовая биржа (KASE) и Московская биржа подписали соглашение о стратегическом партнерстве.