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    11:51, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    Колдунов, гадалок и знахарей будут наказывать в Таджикистане

    колдуны, маги, экстресенсы, колдовство, ведьмы, гадалки, шаманы
    Фото: prostooleh/ru.freepik.com

    В Таджикистане ужесточили наказания для тех, кто называет себя колдунами и целителями, передает агентство Kazinform со ссылкой на МВД ТР.

    В законодательство Республики Таджикистан внесены изменения об усилении уголовной и административной ответственности для мошенников, зарабатывающих на жизнь колдовством, гаданием, продажей талисманов и амулетов.

    Теперь их будут отправлять на принудительные работы на срок до шести месяцев. С этой целью в стране создан единый реестр, куда собираются вносить данные лиц, занимающихся указанными видами мошенничества.

    Ранее в Таджикистане за занятие колдовством и гаданием наказывали лишь штрафом.

    Теги:
    Таджикистан СНГ Мировые новости Центральная Азия
    Сафаргалиева Малика
    Автор
    Сафаргалиева Малика
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