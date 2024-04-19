Колдунов, гадалок и знахарей будут наказывать в Таджикистане

В Таджикистане ужесточили наказания для тех, кто называет себя колдунами и целителями, передает агентство Kazinform со ссылкой на МВД ТР.

В законодательство Республики Таджикистан внесены изменения об усилении уголовной и административной ответственности для мошенников, зарабатывающих на жизнь колдовством, гаданием, продажей талисманов и амулетов.

Теперь их будут отправлять на принудительные работы на срок до шести месяцев. С этой целью в стране создан единый реестр, куда собираются вносить данные лиц, занимающихся указанными видами мошенничества.

Ранее в Таджикистане за занятие колдовством и гаданием наказывали лишь штрафом.