Кольцеобразное солнечное затмение увидят казахстанцы в конце декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно астрономическому календарю, в декабре 2019 году ожидается два события, передает корреспондент МИА «Казинформ».

22 декабря 2019 года в 10 часов 19 минут по времени Нур-Султана наступит астрономическая зима, день зимнего солнцестояния. С этого момента каждый последующий день будет дарить нам немного больше света. По информации Московского планетария, к новому году продолжительность светового дня увеличится почти на 8 минут.

Под конец 2019 года, 26 декабря, человечество увидит удивительное явление - кольцеобразное солнечное затмение. Луна, затмевая Солнце, перекроет не весь его диск. На небе появится сверкающее колечко с темнотой посередине.





Это будет пятое и последнее затмение в 2019 году, в течение которого произошло три затмения Солнца – 6 января (частное), 2 июля (полное), 26 декабря (кольцеобразное) и два затмения Луны – 21 января (полное) и 17 июля (частное).

Максимальная фаза кольцевого солнечного затмения ожидается в 8:18 по московскому времени и в 5:18 по Гринвичу. Хорошо увидеть это явление длительностью 3 минуты 40 секунд смогут жители Саудовской Аравии, Индии, Индонезии, частично жители Забайкалья и Приморья России, а также жители Восточного Казахстана.

Согласно прогнозам астрологов, особенностью этого затмения является то, что больше всего оно затронет общественную жизнь и карьеру. Одних ждут хорошие перемены, а других не очень. Чтобы не спровоцировать беду, нужно быть осторожными - выполнять все в срок и ни с кем не ссориться.

В солнечное затмение любые ваши мысли могут подать идею судьбе. Поэтому астрологи советуют в этот день активно мечтать о хорошем и грандиозно, а вот плохое из своей головы обязательно нужно прогнать, ведь есть вероятность, что именно это воплотится в вашей жизни.

Считается, что в день самого затмения лучше всего заниматься добрыми делами. Они не только очистят вашу карму, но и будут более эффективны, чем в любое другое время.