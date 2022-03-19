Коктем: Выставка картин лиц с ограниченными возможностями прошла в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В преддверии праздника Наурыз в Национальном музее РК прошла выставка картин лиц с ограниченными возможностями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выставку организовал центр «Астана социальных технологий», где лица с ограниченными возможностями получают бесплатные услуги реабилитации, ЛФК, массаж, обучаются навыкам рисования, лепки, развивают мелкую моторику рук.

«Сегодня прошла выставка картин наших пациентов. Это были инвалиды 1,2 группы с опорно-двигательными нарушениями. Наш арт-терапевт писала письма различным организациям с просьбой предоставить площадку, чтобы выставить работы пациентов. На нашу просьбу откликнулся Национальный музей. Мы представили 30 картин, 2 панно и глиняные произведения. За полтора года, что они у нас находились и лечились, они достигли такого уровня», - поделилась куратор выставки Динара Мавланова.

Примечательно, что выставка картин переросла в ярмарку, где посетители приобретали работы лиц с ограниченными возможностями по доступным ценам.

«Это очень хорошо. Это показывает наш уровень, что люди могут рисовать. Они видят, что их работы покупают, на этом они зарабатывают. Помимо лечения и реабилитации, мы даем возможность заработать на собственном труде», - пояснила Динара.

Четыре картины на выставке представил Габиден Сакенулы. Он любит проводить время в одиночестве, думать, рисовать и писать стихи, поэтому и лебедь, и роза, осенний лист представлены без пары.

«Рисование хорошо помогает мне в реабилитации. На душе становится легче, когда берешь кисти и краску в руки. Это неописуемое чувство. Если честно, раньше не рисовал. Когда пришел в «Астана социальных технологий» (АСТ, реабилитационный центр - ред.), увлекся рисованием. Помимо рисования, пишу стихи. Допустим, одна из моих работ называется «Осенний лист», следующая – «Горькая лебедь», а третья – «Одинокий лебедь». Может быть, я немножко странный. Но я люблю одиночество. Когда я посещаю реабилитационный центр, мне становится очень хорошо. Уже чувствую на себе облегчения», - отметил Габиден Сакенулы.

Гульмиру Шаймаганбетову можно назвать творческим человеком: рисует, работает в театре. Помимо творчества, усердно занимается творчеством.

«Вспоминаю порой свое детство, как я сидела за партой и рисовала. Однако, взрослея, уделяла больше внимания учебе, работе. Поэтому не было возможности рисовать. Я люблю рисование, спорт. Однако почему-то забросила свое хобби. После того, как получила травму и была прикована к коляске, начала снова рисовать. Мне хотелось полностью выздороветь, поэтому самостоятельно занималась спортом. Когда в столице не было реабилитационных центров, посещала платные спортивные залы. Услышав о том, что в столице открылся реабилитационный центр, где услуги предоставляют бесплатно, с радостью записалась на лечение. Стараюсь не пропускать лечение», - рассказала Гульмира Шаймаганбетова.

Гульмира любит весну и осень. Поэтому в картинах можно заметить символы этих времен года.

«Когда мне предложили принять участие в выставке, передо мной предстал образ весны. К тому же, скоро праздник Наурыз», - отметила она.

Она работает сейчас актрисой в инклюзивном театре «Қанаттылар». Она не хочет бросать работу в театре, рисование и спорт.

«В этом получаю вдохновение. Мне нравятся яркие расцветки. Когда получила травму, потеряла надежду на что-либо хорошее. Думала, что дальше ничего не получится. Однако осознала, что мне нужно жить ради моих двух дочерей. Было то, с чем сложно было расстаться. Позже поняла, что это жизнь. А за жизнь нужно бороться», - добавила Гульмира Шаймаганбетова.