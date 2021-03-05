«Көктем-2021»: в Жамбылской области готовятся к паводкам

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области отработали алгоритм действий по оперативному реагированию в паводковый период, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области, в регионе проходит командно-штабное учение «Көктем-2021», управление которым осуществляется из Павлодара первым вице-министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан полковником Ибрагимом Кульшимбаевым.

«Жамбылская областная подсистема Государственной системы гражданской защиты приняла участие в Республиканском командно-штабном учении «Көктем-2021» по теме: «Подготовка органов управления, сил и средств ГСГЗ к действиям при ликвидации ЧС в условиях паводкового периода 2021 года». На территории области учением руководили заместитель акима Жамбылской области Улан Жазылбек, начальник департамента по ЧС Жамбылской области полковник гражданской защиты Ермек Момбаев», - пояснили в ведомстве.

Накануне департамент по ЧС Жамбылской области направил местным исполнительным органам районов, областным службам гражданской защиты необходимые организационно-распорядительные документы. До начала учения проведено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, проинструктированы руководители областных служб гражданской защиты и объектов экономики о порядке проведения учения.

«Всего в учении участвуют более одной тысячи человек и около 350 единиц техники различного назначения, - пояснили в ведомстве. - В ходе учения отрабатываются практические навыки, действия органов управления, совместные скоординированные действия аварийно-спасательных служб и формирований гражданской защиты при проведении аварийно-спасательных и неотложных работ при ликвидации возможных ЧС весеннего паводкового периода 2021 года».

По замыслу учений «Көктем-2021», из-за резкого повышения температуры воздуха и интенсивного таяния снега на реке Талас произошло подтопление населенного пункта. Для недопущения развития и ухудшения паводковой обстановки на этой территории, на берегу Таласа отработаны действия профессиональных аварийно-спасательных служб ДЧС области, служб и формирований гражданской защиты Жамбылской области.

Инженерная команда сводного отряда экстренного реагирования Байзакского района в составе Жамбылского филиала ГУ «Казселезащита», при поддержке подразделений противопожарной службы, проводили берегоукрепительные работы на участках их размыва. Спасательные подразделения, совместно со службами охраны общественного порядка, транспортной и медицинской службами, эвакуировали пострадавшее население в безопасные места.

Спасатели Оперативно-спасательного отряда, применив специальную оперативно-спасательную технику, аварийно-спасательное оборудование, а также вертолет АО «Казавиаспас», провели аварийно-спасательные работы по спасению и эвакуации людей в зоне чрезвычайной ситуации. Сотрудники филиала Центра медицины катастроф принимали пострадавших, оказывали им первую медицинскую и психологическую помощь.

Помимо этого, представители и волонтеры филиала «Красный полумесяц» оказали гуманитарную помощь населению, а служба торговли гражданской защиты обеспечила питание во временном лагере для размещения эвакуированных.

«Необходимо отметить, что в этом году практическую часть учения проводили в новом формате. Выдвижение сил и средств на место происшествия происходило в режиме реального времени», - уточнили в ДЧС Жамбылской области.

Отметим, что на территории региона формирование значительных зон затопления возможно при выходе воды за пределы пойм рек Шу, Талас и Аса. Не исключено прохождение локальных грязеселевых потоков по рекам Каракунуз, Ргайты, Аспара, Мерке, Каракистак, Каинды, Аксай и Коксай. Это касается пяти предгорных районов (Жуалынский, Меркенский, Рыскуловский, Кордайский, Таласский). При резком повышении температурного фона возможны интенсивные склоновые стоки во всех районах области, а в связи с резким таянием снега можно ожидать большое поступление воды в водохранилища.

В Жамбылской области расположено 156 гидротехнических сооружений, в том числе 14 водохранилищ, представляющих потенциальную опасность для населенных пунктов и хозяйственных объектов. Это Терс-Ащибулак, Тасоткель, Какпатас, Аккол, Ынталыталы, Караконыз и Кировское водохранилище, которое находится на территории Кыргызстана, В случае прорыва плотин этих водохранилищ может возникнуть угроза подтопления 72-х населенных пунктов с численностью населения более 234 тысяч человек. Кроме того, выявлено 38 населенных пунктов, где возможны подтопления паводковыми и талыми водами.

Всего на территории Жамбылской области расположено 156 гидротехнических сооружений. Из них в республиканской собственности находятся 36. Это 5 водохранилищ, две плотины, 11 гидроузлов, 18 магистральных каналов. В коммунальной собственности находятся 110 объектов. Это 25 водохранилищ, 79 прудов, шесть магистральных каналов. И в частной собственности на сегодняшний день числятся 9 объектов – два водохранилища, пять прудов и два магистральных канала.