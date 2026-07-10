Кокшетауский «Gigabyte» борется за победу на международном конкурсе по робототехнике и ИИ в Женеве

Команда Gigabyte из города Кокшетау представляет Казахстан в категории Senior в финале международного молодежного конкурса Robotics for Good Youth Challenge 2025–2026, который проходит в рамках AI for Good Global Summit 2026 в Женеве с 7 по10 июля 2026 года, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

На текущий момент команда занимает 4-е место среди 28 команд, набрав 535 баллов.

Robotics for Good Youth Challenge — международный конкурс для юных инженеров и разработчиков, организованный Международным союзом электросвязи (МСЭ) при поддержке компании Mobsya (разработчика образовательного робота Thymio). Конкурс объединяет школьные и юношеские команды со всего мира, предлагающие решения в области робототехники и искусственного интеллекта для актуальных глобальных задач. Темой сезона 2025–2026 годов выбрана продовольственная безопасность.

В финале, который проходит на площадке AI for Good Global Summit — ведущей платформы ООН по искусственному интеллекту, — участвуют 68 команд-финалистов из 39 стран мира. Казахстанская команда Gigabyte соревновалась в возрастной категории Senior, представляя разработку в области применения робототехники и ИИ для решения задач продовольственной безопасности.

— Мы выступаем в категории Robotics Challenge. В рамках этого направления пройдут робо-игры, состоящие из двух основных миссий. Специально для выполнения этих задач наша команда спроектировала и собрала двух уникальных роботов, — поделился Абильмансур Булат.

По словам юного изобретателя, основой для создания роботов стал конструктор Lego Spike, однако команда не ограничилась стандартными деталями. Чтобы повысить эффективность конструкций, некоторые элементы и новые модули были отдельно смоделированы и распечатаны на 3D-принтере.

Сложностей с программированием у ребят не возникло: весь программный код для управления роботами они написали самостоятельно на базе Python Pybricks.

— Для нас это привычное дело. Мы занимаемся робототехникой уже около пяти лет, поэтому имеем солидный багаж знаний. С каждым новым проектом и созданным роботом наш опыт только растет. Сегодня нас ждут три соревновательных раунда, и мы настроены исключительно на победу, — подчеркнул представитель казахстанской сборной.

По итогам зачета в категории Senior команда Gigabyte вошла в число лидеров, заняв 4-е место из 28 команд — впереди команд Вьетнама, Сенегала, Ганы и Китая, уступив лишь командам Южной Кореи, Венесуэлы и Мексики.

Успешное выступление казахстанской команды подтверждает высокий уровень подготовки молодых инженеров страны и укрепляет позиции Казахстана в области развития кадров в сфере искусственного интеллекта и робототехники.