-
-
-
-
-
-
вчера 23:25 94
-
вчера 23:04 1103
-
вчера 22:34 141
-
-
вчера 21:12 221
-
-
-
-
вчера 19:09 2840
-
вчера 19:00 181
-
вчера 18:37 160
-
вчера 17:58 195
-
вчера 17:24 827
-
-
вчера 16:37 237
-
-
вчера 15:44 417
-
вчера 15:16 499
-
вчера 14:41 591
-
вчера 14:14 302
-
-
вчера 13:16 413
-
вчера 12:50 349
-
вчера 12:29 370
-
вчера 12:15 351
-
вчера 11:48 334
-
вчера 11:23 519
-
вчера 11:00 1728
-
-
-
вчера 09:51 232
-
вчера 09:28 421
-
-
вчера 08:00 233
Кокшетауский ФК «Окжетпес» вышел в Премьер-лигу
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Кокшетауский ФК «Окжетпес» вышел в Премьер-лигу, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Информация об этом появилась на официальном сайте команды.
«Поздравляем всех болельщиков «Окжетпеса»! Сегодня мы оформляем выход в Премьер-лигу!» - обратились к болельщикам сотрудники клуба и призвали всех кокшетауцев прийти на игру с Таразом 27 октября, в которой команда будет бороться за «золото» чемпионата.
В матче 31-го тура ФК «Окжетпес» сыграл вничью (3:3) с ФК «Кыран» (Шымкент). Два гола в ворота соперников забил Санат Жумаханов и один - Никита Баженова.
По итогам тура команда «Окжетпес» занимает в турнирной таблице Первой лиги первое место и имеет в активе 68 очков.
К поздравлениям присоединился и аким Акмолинской области Малик Мурзалин.
«Поздравляю всех болельщиков футбольного клуба «Окжетпес» (Кокшетау) с выходом в Премьер-лигу!» - обратился руководитель региона к болельщикам команды на своей странице в Фейсбуке.
- Ева Вальстрем анонсировала дату боя с казахстанкой Фирузой Шариповой
- С выходом в Премьер-лигу футбольную команду «Тараз» поздравил аким Жамбылской области
- Головкин получил официальное предложение боя от чемпиона мира в среднем весе
- Велосезон 2018 года закрыли в Алматы
- Двухлетняя девочка отравилась насмерть колбасой в Акмолинской области
- Велогонщик «Астаны» стал третьим по итогам «Тура Гуанси»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана