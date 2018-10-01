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Кокшетауский ФК «Окжетпес» вышел в Премьер-лигу

22 Октября 2018 00:13 116
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Кокшетауский ФК «Окжетпес» вышел в Премьер-лигу

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Кокшетауский ФК «Окжетпес»  вышел в Премьер-лигу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информация об этом появилась на официальном сайте команды.

«Поздравляем всех болельщиков «Окжетпеса»! Сегодня мы оформляем выход в Премьер-лигу!» - обратились к болельщикам сотрудники клуба и призвали всех кокшетауцев прийти на игру с Таразом 27 октября, в которой команда будет бороться за «золото» чемпионата.

В матче 31-го тура ФК «Окжетпес» сыграл вничью (3:3) с ФК «Кыран» (Шымкент). Два гола в ворота соперников забил Санат Жумаханов и один - Никита Баженова.

По итогам тура команда «Окжетпес» занимает в турнирной таблице Первой лиги первое место и имеет в активе 68 очков.

К поздравлениям присоединился и аким Акмолинской области Малик Мурзалин.

«Поздравляю всех болельщиков футбольного клуба «Окжетпес» (Кокшетау) с выходом в Премьер-лигу!» - обратился руководитель региона к болельщикам команды на своей странице в Фейсбуке.

 

 

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Ключевые слова: Акмолинская область, Спорт, Акимат,
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Автор:

Оксана Матасова

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