Кокшетауский «Арлан» первым вышел в плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Первым путевку в четвертьфинал чемпионата Казахстана по хоккею обеспечил себе кокшетауский «Арлан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления физической культуры и спорта Акмолинской области, победой для хоккейного клуба «Арлан» завершился второй матч против ХК «Бейбарыс» в городе Атырау.

«Кокшетауцы взяли уверенный реванш. Результат встречи - 3:1. Шайбы забросили Константин Пархоменко, Даниил Половников и Александр Меньщиков. ХК «Арлан», имея в активе 29 побед и 141 заброшенную шайбу, заработал 61 балл и стал недоступен для команд из нижней части турнирной таблицы», - поделилась пресс-секретарь управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большина.

Так «волки» из Кокшетау стали первыми, кто уже обеспечил себе место в кубковой восьмерке.



