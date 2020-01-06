Кокшетауских врачей обеспечили специальными сумками-укладками

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Для качественного осмотра пациентов в Кокшетауской городской поликлинике для врачей общей практики, педиатров, терапевтов и патронажных медсестер приобрели специальные укладки с необходимым инструментарием и вспомогательным оборудованием. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Акмолинской области.

«Нами закуплено около 60 сумок-укладок, содержимое которых позволяет врачу либо медсестре оказывать качественную медицинскую помощь и более точно обследовать пациента. Этот опыт мы переняли у московских коллег, тщательно его рассмотрев, приняли решение, что хотим внедрить на базе своей медицинской организации. По количеству наименований максимум их у врача общей практики (ВОП), так как именно они должны снизить количество обращений к узким специалистам», - рассказала пресс-секретарь управления здравоохранения Фатима Россолова.

По ее словам, теперь в арсенале у ВОПа есть такие приборы, как офтольмоскоп и отоскоп, а сами доктора прошли обучение у отоларингологов и окулистов, чтобы применять их на практике.

«Врач общей практики должен знать все возможные патологии, которые могут случиться с человеком, начиная с детского возраста, заканчивая пожилым. Любое заболевание врач должен распознать и суметь разработать правильную методику лечения. И только в случае, если его специальных знаний будет недостаточно, он может обратиться к врачам узкого профиля. Семейные врачи оказывают медицинскую помощь всем людям - независимо от их пола, возраста и вида заболевания. Я считаю, что будущее первичной медицинской помощи именно за такими врачами, это мировой опыт», - отметила главный врач городской поликлиники Галия Сабатаева.

Но не стоит считать, что семейный врач - панацея от всех бед. В случае возникновения экстренных и нестандартных ситуаций нужно всегда пользоваться скорой медицинской помощью и консультацией с узкими специалистами.