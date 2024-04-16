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    12:53, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Кокшетауские врачи прилетели на помощь новорожденной двойне в СКО

    санавиация Казахстана
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform.

    Акмолинские медики помогли стабилизировать состояние родившейся преждевременно двойни в Тайыншинском районе СКО, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Акмолинской области, между управлениями Акмолинской и Северо-Казахстанской областей есть соглашение о предоставлении экстренной медицинской помощи в условиях чрезвычайной ситуации.

    - 14 апреля врачи санитарной авиации из города Кокшетау пришли на помощь жителям Тайыншинского района Северо-Казахстанской области. Срочный вызов на линию санитарной авиации поступил из-за необходимости экстренного кесарева сечения беременной женщины на 28 неделе беременности. Женщина родила двойню. Мальчик весил 930 граммов, а девочка 900 граммов. У обоих детей было тяжелое состояние из-за дыхательных проблем и крайне низкого веса, - поделились в ведомстве.

    неонатолог Татьяна Шафигина
    Фото: пресс-служба управления здравоохранения Акмолинской области

    Оказать помощь на место отправились неонатолог Татьяна Шафигина и медсестра Марина Черепашкова. После стабилизации состояния один из двойняшек, мальчик, был транспортирован в многопрофильную областную больницу – акмолинский перинатальный центр. Второй ребенок, девочка, осталась для продолжения лечения в Центральной районной больнице Тайыншинского района.

    медсестра Марина Черепашкова
    Фото: пресс-служба управления здравоохранения Акмолинской области

    - Ребенку оказывается квалифицированная помощь с возможностью консультации 24/7 с врачами области. Такие акты солидарности врачей говорят о высоком уровне медицинской помощи в регионе и о важности согласованных действий в условиях чрезвычайных ситуаций, - резюмировали в ведомстве.

    Теги:
    Здравоохранение Северо-Казахстанская область СКО Дети Врачи Новорожденный Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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