Кокшетауские старшеклассники разработали устройство для мониторинга состояния сельхозугодий

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Разработанное кокшетаускими школьниками устройство, позволяющее проводить мониторинг состояния сельскохозяйственных угодий, удостоилось золотой медали онлайн-конкурса «Молодежная международная научная ярмарка-2023», который проходил в Индонезии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе NIS города Кокшетау, разработчиками проекта стали 11-классники Назарбаев Интеллектуальной школы города Кокшетау Жаксылык Динмухаммед, Расул Мейрам, Айгерим Ислямова и Мадина Абатова. Школьники создали устройство, позволяющее контролировать состояние сельскохозяйственных угодий.

«Проект интеллектуалов завоевал золотую медаль на онлайн-конкурсе «Молодежная международная научная ярмарка-2023», который проходил в Индонезии. Проект «Мониторинг качества сельскохозяйственных угодий» направлен на создание программы для малых летательных аппаратов с целью определения площади загрязнения сельскохозяйственных угодий», - поделились в ведомстве.

По словам самих учащихся, в своем проекте они объединили биологию и информатику, создав алгоритм, с помощью которого можно определять сорные растения с помощью беспроводных камер, которыми будут оснащены дроны.

«Программа написана на языке программирования «Python» с использованием машинного зрения для определения сорняков по цвету и высоте. Чтобы продемонстрировать работу камеры, мы создали искусственную модель осеннего пшеничного поля», - поделилась Мадина Абатова.

В планах школьников подключить программу к профессиональной камере и протестировать ее в естественных условиях. Это, по их словам, поможет усовершенствовать проект.

Добавим, что ранее проект удостоился первого места на экологическом форуме молодых ученых «Shoqan Ecology-2023», который прошел в Алматы в школе имени Шокана Уалиханова.