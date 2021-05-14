Кокшетауские школьники стали призерами международного конкурса «Молодой ученый»

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Два проекта учеников 12-го класса НИШ города Кокшетау Ильяса Умурбекова и Айши Баймагамбетовой заняли призовые места на VII Международном конкурсе «Молодой ученый», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе НИШ, международный научный конкурс «Молодой ученый» проводится с 2015 года. За это время в нем приняли участие более 400 школьников из Казахстана. Организаторами конкурса являются Университет WOOSONG и Международная школа бизнеса SolBridge (Корея, город Теджон).

«Второй год конкурс проходит в дистанционном формате. Исследовательские работы участников конкурса оценивал профессорско-преподавательский состав из университетов США, Великобритании, Сингапура, России и других стран», - отметили в ведомстве.

Так, 12-классник НИШ города Кокшетау Ильяс Умурбеков занял второе место, защитив проект на тему «Визуальный переводчик языка жестов».

По словам руководителей проекта, цель исследования - создание переводчика языка жестов в текст и в аудио. Для реализации этого проекта были изучены существующие альтернативные разработки, но они не всегда и не всем доступны. Поэтому в проекте использована нейронная сеть для определения жеста на основе изображений. Предполагается, что применение алгоритма повысит социальную адаптивность людей с нарушением слуха.

«В результате работы удалось создать тестовое приложение, которое определяет жест, переводит его в текст или аудио, отправляет сообщение на WhatsApp в режиме реального времени. Сгенерирован exe-файл для запуска на компьютере», – пояснил Ильяс.

Ученица 12-класса НИШ города Кокшетау Айша Баймагамбетова была удостоена третьего места за работу над научным проектом по литературе. Тема проекта - «Семантика образа голода в документальной повести В. Михайлова «Хроника Великого джута».

Цель исследования - анализ повести с точки зрения соотношения в ней конкретно-исторического и художественного значения образа голода. В работе рассмотрены ключевые образы жертв голода: одичавшей девочки, старцев и матерей.

Как добавили в ведомстве, это второй научный проект девочки по данному произведению. В предыдущей работе Айша исследовала синтез документального и художественного начал в повести.