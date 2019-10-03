Кокшетауские школьники предложили менять пластик и мусор на проездные

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Менять пластик и мусор на проездные по аналогии с Бразилией предложили кокшетауские школьники на встрече с акимом Акмолинской области во время экологического часа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня экологический час прошел для учащихся 1-11 классов во всех 557 школах Акмолинской области. Мероприятия такого формата прошли по инициативе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов и Министерства образования и науки Республики Казахстан для привлечения подрастающего поколения к вопросам бережного отношения и сохранения природных ресурсов.





Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев принял участие в экологическом часе, прошедшем на базе школы-гимназии №13 «Экос» города Кокшетау, которая уже 21 год занимается экологическим образованием детей. По словам самих учителей, школа старается воспитать такого ученика, который способен найти пути решения экологических проблем в современном обществе.





Обращаясь к школьникам, руководитель региона Е. Маржикпаев отметил, что сегодня в Казахстане уделяется большое внимание охране окружающей среды. Так, успешно была реализована программа озеленения Казахстана «Жасыл ел».





«В этом году ее продолжением стала экологическая акция «Бірге – Таза Қазақстан», которая нашла поддержку среди населения. Я уверен, что многие из вас также приняли участие в этой акции. Учитывая важность этого вопроса, Президентом страны было принято решение создать новое министерство - экологии, геологии и природных ресурсов, и оно сегодня необходимо для решения накопившихся проблем», - отметил руководитель региона

Е. Маржикпаев рассказал ребятам о зеленом поясе вокруг столицы и о том, как идет озеленение региона. Так, в скором времени зеленый пояс соединит Щучинск с Кокшетау. Появится такой пояс порядка 1200 га и вокруг самого областного центра.

«В Аккольском районе создан питомник (55 га), в котором выращивается порядка 57 видов растений. В 2023 году из этого питомника саженцами мы можем покрыть всю нашу Акмолинскую область», - добавил аким.





Учащиеся школы, в свою очередь, представили руководителю региона ряд своих экологических проектов, а также задали ему волнующие их вопросы.

К примеру, ученика 11 класса Артема Журбина интересовала проблема стихийных свалок вокруг Кокшетау. Парень привел в пример Бразилию, где проблема свалок решилась после того, как школьникам за сдачу пластика стали давать проездные на общественный транспорт. Е. Маржикпаев, выслушав учащегося, предложил найти методы поощрения и акмолинским детям, особо отличившимся в сборе мусора. Альтернативой может стать, к примеру, путевка в детский лагерь.

Еще одна проблема, волнующая школьников, - загрязнение озера Копа. Руководитель региона рассказал о том, какие на сегодняшний день принимаются меры по очистке территории озера, и пообещал, что через 3 года в Кокшетау завершится строительство новой набережной по берегу Копы с высокой дорогой, что позволит избежать попадания грязных сточных вод со всего Кокшетау в водоем.

Аким области также повязал первоклассникам, вступающим сегодня в ряды молодых экологов, зеленые галстуки. А после 30-минутного познавательно-развивающего урока состоялась посадка зеленых насаждений на пришкольном участке.

Как было отмечено, это лишь первая акция, вторая пройдет 12 октября. Сегодня во всех школах Акмолинской области было высажено около 10 тысяч саженцев.