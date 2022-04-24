Кокшетауские школьники испытали на себе трудности профессии спасателя

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Кокшетауские школьники испытали на себе трудности профессии пожарного-спасателя во время встречи с начальником ДЧС Акмолинской области Нурланом Атыгаевым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, дети узнали, за сколько минут снаряжаются пожарные, как поступают звонки, как можно вызвать пожарных без телефона. Вместе с начальником ДЧС они провели осмотр техники, проверили готовность личного состава к чрезвычайным ситуациям.

«Спасатели там, где труднее всего, они по первому сигналу устремляются туда, где необходима помощь. Наша задача – не только вовремя оказать ее, но и сделать все возможное, чтобы предотвратить беду. Встреча со школьниками приурочена к Году детей, объявленному Президентом Казахстана. Мы хотим, чтобы дети узнали работу пожарных-спасателей и, возможно, в будущем выбрали эту благородную профессию», – поделился начальник ДЧС Акмолинской области Н. Атыгаев.

Он отметил, что школьники области в любое время могут с экскурсией посетить пожарную часть своего населенного пункта. Для этого необходимо преподавателям школ подать заявку на экскурсию.

«Профессия пожарного не только опасная, но и тяжелая. Мы сегодня узнали, что пожарным приходится носить 50-килограммовые защитные костюмы и спасательное снаряжение. И надевают их за считанные секунды. Мы сегодня познакомились с начальником ДЧС Н. Атыгаевым, узнали распорядок дня главного спасателя области, и какие сложные задачи стоят перед их службой. Я поняла, что спасатель – профессия героическая», - поделилась своими впечатлениями ученица 5-го класса СШ №8 города Кокшетау Жанар Алпыспаева.