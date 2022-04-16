Кокшетауские и шымкентские актеры устроили обменные гастроли

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В мае заканчивается год с тех пор, как Кокшетау стал культурной столицей РК, но до этого времени в гости к акмолинцам еще успеют приехать восемь областей Казахстана. Сейчас же в рамках проекта «Культурная столица Казахстана – 2021 – город Кокшетау» стартовал взаимообмен гастролями акмолинского областного русского драматического театра (АОРДТ) в городе Шымкенте и шымкентского городского театра кукол и юного зрителя в городе Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметила на прошедшем брифинге руководитель управления культуры Акмолинской области Айгуль Сабитова, 2021 год стал знаковым для работников культуры Акмолинской области.

«В этот год культурной столицей РК стал город Кокшетау. Конечно, было много вопросов, как проект будет существовать и как мы будем строить планы, но в мае мы начали очень интенсивно работу, которая идет по сегодняшний день. Область взяла высокую планку в плане популяризации тех проектов, которые должны доходить до нашего зрителя. Все это благодаря тому, что к нам в Кокшетау со своими концертными программами, театральными постановками, выставками приезжали многие областные центры РК. Откликнулись все: Атырау, Алматы, Петропавловск, Костанай и т.д. Сегодня в гостях коллеги из Шымкента», - отметила А. Сабитова.

Шымкентский городской театр кукол и юного зрителя открыт в 1983 году. Первым главным режиссером театра был Бекболат Парманов, активно сотрудничающий сегодня с АОРДТ.

«Сейчас проходит один из интереснейших проектов нашего театра – обменные гастроли в рамках подписанного меморандума, и весь наш коллектив на сегодняшний день находится на гастролях в Шымкенте. Театр работает на двух площадках одновременно. Арт-пространство – в театре юного зрителя с двумя вечерними спектаклями «Клоун» и «Сиротливый запад» и в русском театре на сцене наш основной состав играет вечерние спектакли. Мы повезли туда лучшее, что у нас есть – «Панночка», «Чичиков», «Эдит Пиаф», «Учитесь жить, смеясь», а также детскую сказку «Приключения в Простоквашино», - пояснил директор АОРДТ Бейбит Бахтыгереев.

В рамках гастрольного тура в Кокшетау шымкентский городской театр кукол и юного зрителя представит кокшетауской публике такие спектакли, как: сказки «Кел, балалар ойнайық», «Колосок» и классику мировой литературы «Гамлет».

«В следующем году нашему театру исполняется 40 лет. За это время мы поставили 150 спектаклей. Для них было создано 500 кукол, которые до сих пор сохранились в театре. До 2018 года мы были областным кукольным театром, затем стали театром юного зрителя. Самые главные наши зрители, конечно, дети», - отметил директор шымкентского городского театра кукол и юного зрителя Самат Алтаев

По его словам, планы приехать в Кокшетау были еще в прошлом году, и, наконец, их удалось реализовать благодаря сотрудничеству с АОРДТ.

«В Кокшетау мы впервые. Надеюсь, что в будущем у нас получится ставить совместные спектакли. Я тоже хочу, чтобы в Шымкенте было пространство для молодежи. Ведь сейчас молодые люди не знают, куда пойти и что посмотреть. И это проблема!» - отметил С. Алтаев.

Еще одной озвученной проблемой театра является создание кукол.

«До сих пор мы делаем то, чему нас обучили по старинке. А сейчас детям это неинтересно. Сейчас производство состоит у нас из четырех этапов: эскиз, лепка, покраска, одежда. На одну куклу уходит целый месяц. А если нужно 10 кукол для спектакля, то мы их три месяца должны готовить. Я был бы рад, если бы кто-то нашел нам новую технологию изготовления кукол», - добавил гость.

Между тем Б. Бахтыгереев рассказал, как когда-то, когда они только создавали Киндер-театр, ему посчастливилось на ярмарке мастеров-прикладников увидеть женщину, которая продавала свои куклы. Познакомился с ней и в итоге ее пригласили в театр. На сегодняшний день Татьяна Пак – великолепный мастер по куклам.

Гости из Шымкента вручили принимающей стороне благодарственные письма.