Кокшетауские аксакалы соревновались в лучших бата

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Конкурс среди аксакалов «Батаменен ел көгерер» прошел в городе Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на отдел культуры и развития языков города Кокшетау.

В целях реализации программы Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» в рамках мясячника по поддержке пожилых людей во Дворце культуры «Достар» областного центра прошел конкурс среди старейшин Кокшетау «Батаменен ел көгерер».

«Прекрасной традицией казахского народа, которая актуальна и в наши дни, является бата (благословение, благопожелание, напутствие в стихотворной форме). Это хорошая, добрая традиция, сохранившаяся в Казахстане и восточных странах», - рассказали в отделе культуры и развития языков Кокшетау.





По словам организаторов, конкурс прошел в два этапа, а приняли в нем участие 8 аксакалов областного центра. На первом - старейшины дали свое благословение родной земле и стране, на втором - они давали благопожелания на разные случаи.

Оценивали мудрые бата члены жюри, в состав которого вошли председатель кокшетауского комитета ветеранов войны и труда Шияп Алиев, известный журналист, писатель Бакыт Смагул, композитор, певец Иран Таскара, главный имам мечети села Красного Яра Науан Муталиулы, профессор, доктор филологических наук Шалабай Бердибай.

Единогласным решением жюри третьего места удостоился Жунисбек Аленов, вторым стал Бокан Мусетов, а абсолютным победителем, занявшим первое место - Кайырбек Амиржанов.

Победители и участники были награждены дипломами и ценными призами.







