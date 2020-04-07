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Кокшетауская предпринимательница порадовала цветами женщин-врачей, борющихся с КВИ

Автор:  
Оксана Матасова
7 Апреля 2020, 12:15
Кокшетауская предпринимательница порадовала цветами женщин-врачей, борющихся с КВИ

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау предпринимательница выразила свою признательность сотрудникам инфекционного отделения Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера, где находятся пациенты с диагнозом КВИ. Женщина передала прекрасной половине цветы, чтобы хоть на несколько мгновений отвлечь их от рабочих будней, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление здравоохранения региона.

«Думаю, мужчины не обидятся, если мы сегодня отметим наших дорогих женщин. Я понимаю, насколько сложно быть вдали от своих семей, но эти люди с достоинством выполняют свой профессиональный долг и стоят на страже здоровья наших граждан. Искреннее им спасибо, и пусть поскорее закончится их непростая смена», - пожелала тётя Роза.

Как уточнили в ведомстве, на сегодняшний день в инфекционном отделении АОПТД трудятся 26 сотрудников, 22 из которых - женщины. Здесь же получают лечение 8 представительниц прекрасного пола, которым также были вручены цветы.

«Церемонию вручения провели в конференц-зале отделения. Желаем им сил, бодрости духа, терпения, и, конечно же, крепкого здоровья!» - добавили в ведомстве.


Бизнес   Акмолинская область   Благотворительность   Здравоохранение   Общество  
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