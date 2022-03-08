Кокшетауцы выиграли 3-й тур чемпионата Казахстана по водному поло
Третий тур чемпионата Республики Казахстан по водному поло среди юношей 2007 года рождения и моложе прошел в городе Атырау.
Водное поло своего рода «футбол на воде». Здесь и ворота, и позиции почти аналогичны. Судят, тоже строго, есть свои критерии.
Акмолинскую область представила команда специализированной детско-юношеской спортивной школы «Бурабай».
Ребята провели пять игр и выиграли все встречи: Кокшетау - Нур-Султан 2 счет: 20-3, Кокшетау - Нур-Султан 1 счет: 13-9, Кокшетау - Тараз счет: 21-6, Кокшетау - Атырау счет: 11-7 и Кокшетау- Алматы счет: 25-4.
По итогам соревнований юные кокшетауцы выиграли третий тур. За ними расположились дружины из Атырау и Нур-Султан.
Лучшим игроком признан акмолинец Алдияр Акимбаев, которым забито наибольшее количество голов.
Теперь ватерполистам предстоят финальные соревнования, они пройдут в городе Кокшетау, где определятся сильнейшие.