Кокшетауцы выиграли 3-й тур чемпионата Казахстана по водному поло

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Несмотря на свой юный возраст ватерполисты из Кокшетау выиграли все игры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление физической культуры и спорта Акмолинской области.

Третий тур чемпионата Республики Казахстан по водному поло среди юношей 2007 года рождения и моложе прошел в городе Атырау.

Водное поло своего рода «футбол на воде». Здесь и ворота, и позиции почти аналогичны. Судят, тоже строго, есть свои критерии.

Акмолинскую область представила команда специализированной детско-юношеской спортивной школы «Бурабай».

Ребята провели пять игр и выиграли все встречи: Кокшетау - Нур-Султан 2 счет: 20-3, Кокшетау - Нур-Султан 1 счет: 13-9, Кокшетау - Тараз счет: 21-6, Кокшетау - Атырау счет: 11-7 и Кокшетау- Алматы счет: 25-4.

По итогам соревнований юные кокшетауцы выиграли третий тур. За ними расположились дружины из Атырау и Нур-Султан.

Лучшим игроком признан акмолинец Алдияр Акимбаев, которым забито наибольшее количество голов.

Теперь ватерполистам предстоят финальные соревнования, они пройдут в городе Кокшетау, где определятся сильнейшие.