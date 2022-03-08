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    22:40, 07 Март 2022 | GMT +6

    Кокшетауцы выиграли 3-й тур чемпионата Казахстана по водному поло

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Несмотря на свой юный возраст ватерполисты из Кокшетау выиграли все игры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление физической культуры и спорта Акмолинской области.

    Третий тур чемпионата Республики Казахстан по водному поло среди юношей 2007 года рождения и моложе прошел в городе Атырау.

    Водное поло своего рода «футбол на воде». Здесь и ворота, и позиции почти аналогичны. Судят, тоже строго, есть свои критерии.

    Акмолинскую область представила команда специализированной детско-юношеской спортивной школы «Бурабай».

    Ребята провели пять игр и выиграли все встречи: Кокшетау - Нур-Султан 2 счет: 20-3, Кокшетау - Нур-Султан 1 счет: 13-9, Кокшетау - Тараз счет: 21-6, Кокшетау - Атырау счет: 11-7 и Кокшетау- Алматы счет: 25-4.

    По итогам соревнований юные кокшетауцы выиграли третий тур. За ними расположились дружины из Атырау и Нур-Султан.

    Лучшим игроком признан акмолинец Алдияр Акимбаев, которым забито наибольшее количество голов.

    Теперь ватерполистам предстоят финальные соревнования, они пройдут в городе Кокшетау, где определятся сильнейшие.


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