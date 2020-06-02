Кокшетауцы начали регистрировать машины из Армении

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Жители Кокшетау первыми в регионе зарегистрировали авто, состоящее на учете в Республике Армения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

1 июня первым в Акмолинской области автолюбителем, который официально зарегистрировал свой автотранспорт, ввезенный из Армении, стал 68-летний житель города Кокшетау Канат Жумабаев. По словам владельца, автомашину марки «Toyota Camry» он привез из Армении в прошлом году. В начале этого года, когда было объявлено об обязательной регистрации транспортных средств, ввезенных из стран ЕАЭС, горожанин, как и многие владельцы таких авто, столкнулся с тем, что на все необходимые процедуры затрачивались крупные денежные ресурсы, а таких средств у мужчины не было.

«Я был очень рад последнему решению Правительства Казахстана, и решил в первый же день официальной регистрации прийти в спецЦон и наконец-то забрать свой личный госномер. И конечно, выражаю благодарность за то, что учли просьбы автовладельцев и намного облегчили условия регистрации»,- отметил Канат Жумабаев.

Выразил горожанин теплые слова благодарности и полицейским, которые в кратчайшие сроки провели процедуру регистрации. В тот же день новый государственный номер получила владелица автомашины марки «Hyunday» Айман Калмаганбетова, которая также оформила свой автомобиль.

Стражи порядка напоминают, что 20 мая Правительством Республики Казахстан подписано и вступило в силу Постановление «О некоторых вопросах ввоза в Республику Казахстан и эксплуатации гражданами Республики Казахстан отдельных транспортных средств, зарегистрированных в Республике Армения». Регистрация авто будет проводиться в период с 1 июня по 1 сентября.

«Уже с 22 мая акмолинские полицейские начали проведение широкой разъяснительной кампании: специальные мобильные группы из числа сотрудников подразделений административной полиции консультировали акмолинцев, а для удобства граждан в ведомстве создан Call-центр, куда те могли обращаться по всем вопросам регистрации авто из Республики Армения. Работа сотрудников полиции в Call-центрах и спецЦОНах ориентирована на полное решение проблемных вопросов населения.

Необходимо отметить, что с учетом экономической ситуации в стране, Правительство приняло решение ограничиться тремя платежами: первый – сбор за регистрацию 695 тенге, второй – пошлина за техпаспорт – 3 473 тенге, и третий – пошлина за госномер 7 778 тенге. Общая сумма платежа составит 11 946 тенге. Полицейские призывают владельцев транспортных средств, зарегистрированных в Республике Армении, по всем вопросам обращаться в call-центр департамента полиции по номерам: 8 (7162)72-33-54, 8 (7162)72-21-89.