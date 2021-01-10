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Кокшетауцы активны на выборах – Жабал Ергалиев

Автор:  
Оксана Матасова
10 Января 2021, 14:53
Кокшетауцы активны на выборах – Жабал Ергалиев

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Заслуженный деятель Казахстана, журналист, депутат Сената Парламента Казахстана V и VI созывов, директор ТОО «Ақмола Тіршілік» Жабал Ергалиев посетил избирательный участок с самого утра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По мнению Ж. Ергалиева, предваряющие выборы праймериз дали возможность узнать кандидатов и их программу.

«Заранее ознакомился с программой кандидатов в депутаты маслихатов разных уровней, это дало возможность узнать, кто на что способен», - отметил собеседник. - Я сам голосовал за то, чтобы в нашей республике была стабильность. Это главное сейчас. В такое трудное время пандемии во всем мире складывается сложная экономическая ситуация, и, конечно, нам нужна стабильность. Мы должны развиваться эволюционным путем», - отметил собеседник.

Ж. Ергалиев подчеркнул важность того, чтобы выборы прошли спокойно, с большой активностью населения.

«Я замечаю, что в Кокшетау население очень активное, все принимают участие в политической жизни страны, осознавая важность этого», – резюмировал Ж. Ергалиев.


Акмолинская область   Выборы-2021  
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