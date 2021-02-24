«Кокшетау жылу» привлекли к административной ответственности
«В соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» субъект естественной монополии обязан заключать в соответствии с типовыми договорами индивидуальные договоры с потребителями на каждый вид предоставляемых регулируемых услуг.
Однако, в нарушение вышеуказанной нормы Закона, ГКП на ПХВ «Кокшетау жылу» не заключило в установленном порядке с потребителями договор на оказание услуг по снабжению тепловой энергией.
Таким образом, в действиях ГКП на ПХВ «Кокшетау жылу» установлено нарушение, предусмотренное частью 4 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»,- отмечается в сообщении.
В связи с чем, за неисполнение обязанности предусмотренной статьей 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», ГКП на ПХВ «Кокшетау жылу» привлечено к административной ответственности.
При этом, часть 4 статьи 164 КоАП РК предусматривает наложение штрафа на субъектов крупного предпринимательства в размере тысяча шестьсот месячных расчетных показателей, а именно в сумме 4 667 200 тенге.
Однако, ГКП на ПХВ «Кокшетау жылу» согласившись с нарушением, оплатило штраф в сокращенном порядке в размере 2 333 600 тенге