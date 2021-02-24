«Кокшетау жылу» привлекли к административной ответственности

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - По результатам проведенной внеплановой проверки в рамках обращения потребителя департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области установлено нарушение в деятельности ГКП на ПХВ «Кокшетау жылу» в части соблюдения обязанности по заключению договоров в соответствии с типовыми договорами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КРЕМ.

«В соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» субъект естественной монополии обязан заключать в соответствии с типовыми договорами индивидуальные договоры с потребителями на каждый вид предоставляемых регулируемых услуг.

Однако, в нарушение вышеуказанной нормы Закона, ГКП на ПХВ «Кокшетау жылу» не заключило в установленном порядке с потребителями договор на оказание услуг по снабжению тепловой энергией.

Таким образом, в действиях ГКП на ПХВ «Кокшетау жылу» установлено нарушение, предусмотренное частью 4 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»,- отмечается в сообщении.

В связи с чем, за неисполнение обязанности предусмотренной статьей 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», ГКП на ПХВ «Кокшетау жылу» привлечено к административной ответственности.

При этом, часть 4 статьи 164 КоАП РК предусматривает наложение штрафа на субъектов крупного предпринимательства в размере тысяча шестьсот месячных расчетных показателей, а именно в сумме 4 667 200 тенге.

Однако, ГКП на ПХВ «Кокшетау жылу» согласившись с нарушением, оплатило штраф в сокращенном порядке в размере 2 333 600 тенге