Кокшетау вторые сутки без воды: порыв устраняют

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Вторые сутки пошли с тех пор, как порыв канализационной трубы диаметром 800 мм лишил жителей Кокшетау воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Еще вчера жители областного центра были предупреждены: запаситесь водой, после 20.00 ее не будет ровно сутки. Однако и сегодня к 20.00 водопровод не заработал. Бутилированная вода в магазинах оказалась «на вес золота». Между тем, горожане получают в WhatsApp рассылки о том, когда же кокшетаусцы будут с водой.

Как объяснили в акимате города Кокшетау, авария случилась 24 февраля в 00.30.

«Произошел порыв самотечной магистральной канализационной трубы КНС 2, (район улицы Мира) диаметром 800 мм, сталь, 1978 года постройки. В связи с длительной эксплуатацией канализационного коллектора (более 30 лет) произошел прогиб трубы. В настоящий момент специалистами предприятия ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы», а также ДЧС Акмолинской области ведутся восстановительные работы. Задействовано 10 единиц техники, 25 человек, ДЧС Акмолинской области 4 единицы техники, 8 человек. Просим не реагировать на рассылаемые по мессенджеру WhatsApp аудиозаписи. Вся официальная информация будет опубликована на странице @7162akimdigi», - отметила пресс-служба акимата Кокшетау в Instagram.







