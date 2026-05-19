Кокшетау решит проблему бесхозных многоквартирных домов к 2029 году

В Кокшетау разработан план по поэтапной передаче бесхозных многоквартирных домов под управление. Завершить работу планируется к 2029 году, однако главным препятствием остается пассивность самих жильцов, которые не спешат выбирать форму управления своим домом, передает корреспондент агентства Kazinform.

Отсутствие управляющей компании мешает подготовить дома к отопительному сезону и решать возникающие коммунальные проблемы.

По словам руководителя отдела жилищных отношений и жилищной инспекции города Кокшетау Куаныша Газизова, всего в областном центре насчитывается 1046 жилых домов. Жилищный фонд в основном представлен многоквартирными жилыми домами — от 2 до 12-этажной застройки. 20% жилфонда составляют дома, построенные еще с 1948 по 1969 годы. 48,4% — многоквартирные жилые дома (МЖД) постройки 1970–1999 годов. 7,9% МЖД были построены в период с 2000 по 2015 годы. После этого построены 23,7% жилых домов.

В прошлом году в городе было 315 бесхозных многоквартирных жилых домов. На сегодняшний день цифра немного сократилась и бесхозными в Кокшетау остаются 248 домов.

— Из них 53 дома — это двухэтажные старые дома, которые подпадают под реновацию. Также в список вошли пять танхаусов — частных коттеджей. Два дома оказались служебными домами управления здравоохранения, и по итогу осталось 188 домов. Из них 4 дома мы уже заключаем договоры и по 184 домам у нас будет вестись работа, — поделился Куаныш Газизов.

Отделом жилищных отношений и жилищной инспекции города Кокшетау в текущем году уже были проведены два конкурса по определению временной управляющей компании. Теперь по четырем домам готовится заключение договора с выигравшими компаниями. По оставшимся 184 бесхозным домам разработан план. Переход на создание органов управления будет постепенным. В текущем году планируется, что органы управления появятся у 40 МЖД, в следующем — еще у 40 домов. В 2028 году еще 50 МЖД обзаведутся своим органом управления. Оставшиеся 54 дома — в 2029 году. При этом управление домами в руках собственников, которые сами могут выбрать удобную для них форму.

— Хоть эти дома и без органов управления, но они готовятся самостоятельно. Но ежегодно от 50 до 60 домов вообще не готовятся. Особенно старые. Никому из жителей этих домов ничего не нужно, их сложно заставить выбрать орган управления. Сейчас аким города поставил задачу — применять меры по ним. Но любой орган управления, любая компания акцентирована на бизнесе, прибыли, а люди сами не хотят платить за удобства, — добавил Куаныш Газизов.

