Кокшетау назван культурной столицей Казахстана 2021 года

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Кокшетау стал культурной столицей Казахстана 2021 года. О присвоении такого статуса областному центру на открытии республиканского фестиваля «Рухани казына-2021», посвященного 30-летию Независимости страны, сообщила министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, озвучив решение оргкомитета, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики региона.

Соответствующую статуэтку министр вручила заместителю акима Акмолинской области Малгаждару Таткееву.

Теперь весь год Кокшетау под своей эгидой будет принимать участников конкурсов среди работников государственных музеев, библиотек, объектов досуга и других организаций культуры.

Выбор города в качестве этого почетного статуса не случаен.

«Наш регион – священный край, с уникальной культурой, историей, природой. Земля здесь вдохновляет людей на творческие порывы, дарит энергию и силу. Ее красота, певучесть и таинственность рифмуется с судьбами многих земляков, прославивших край. Это страна песнопения великих чародеев музыки Биржан – Сала, Ахан – Серэ, Укілі Ыбырая. Они создатели и родоначальники великих Сарыаркинских напевов, которым нет конца. Их песни будут звучать на земле Казахстана всегда, находя все новых исполнителей и развивающих эти мотивы творцов», – отметила руководитель управления культуры, архивов и документации Акмолинской области Айгуль Сабитова.

«Акмолинская земля родила целую плеяду литературных талантов. Здесь Магжан Жумабаев замыслил своего «Батыра Баяна», Сакен Сейфуллин создал поэму «Кокшетау», Ильяс Жансугуров написал о легендарном скакуне Ахана – сері Кулагере, романом «Ботагоз» блеснул Сабит Муканов. Любимы в народе писатели и поэты Жакан Сыздыков, Жумагали Саин, Малик Габдуллин, Ильяс Есенберлин, Сейтжан Омаров», – добавили в ведомстве.

Оксана Матасова.