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Кокшетау назван культурной столицей Казахстана 2021 года

19 Мая 2021 23:58
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Кокшетау назван культурной столицей Казахстана 2021 года

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Кокшетау стал культурной столицей Казахстана 2021 года. О присвоении такого статуса областному центру на открытии республиканского фестиваля «Рухани казына-2021», посвященного 30-летию Независимости страны, сообщила министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, озвучив решение оргкомитета, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики региона.

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Соответствующую статуэтку министр вручила заместителю акима Акмолинской области Малгаждару Таткееву.

Теперь весь год Кокшетау под своей эгидой будет принимать участников конкурсов среди работников государственных музеев, библиотек, объектов досуга и других организаций культуры.

Выбор города в качестве этого почетного статуса не случаен.

«Наш регион – священный край, с уникальной культурой, историей, природой. Земля здесь вдохновляет людей на творческие порывы, дарит энергию и силу. Ее красота, певучесть и таинственность рифмуется с судьбами многих земляков, прославивших край. Это страна песнопения великих чародеев музыки Биржан – Сала, Ахан – Серэ, Укілі Ыбырая. Они создатели и родоначальники великих Сарыаркинских напевов, которым нет конца. Их песни будут звучать на земле Казахстана всегда, находя все новых исполнителей и развивающих эти мотивы творцов», – отметила руководитель управления культуры, архивов и документации Акмолинской области Айгуль Сабитова.

«Акмолинская земля родила целую плеяду литературных талантов. Здесь Магжан Жумабаев замыслил своего «Батыра Баяна», Сакен Сейфуллин создал поэму «Кокшетау», Ильяс Жансугуров написал о легендарном скакуне Ахана – сері Кулагере, романом «Ботагоз» блеснул Сабит Муканов. Любимы в народе писатели и поэты Жакан Сыздыков, Жумагали Саин, Малик Габдуллин, Ильяс Есенберлин, Сейтжан Омаров», – добавили в ведомстве.

Оксана Матасова.


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#Акмолинская область   #Культура  
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Автор:

Оксана Матасова

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