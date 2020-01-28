Кокшетау готовится к Межрегиональному форуму сотрудничества

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Предстоящий 17-й Межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана состоится в Кокшетау. Ключевые мероприятия форума в 2020 году пройдут в строящемся Дворце детства и юношества «Болашақ сарайы», передает передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

«Архитектурные решения воплощаются в простых и ясных формах, соразмерных с масштабом существующей застройки и выражающих четкий шаг и ясный ритм элементов фасада. Внешний облик здания соответствует функциональному назначению и имеет современный силуэт с учетом унификации строительных элементов и конструкций, а также градостроительной значимости объекта», - отметил заместитель руководителя проекта ТОО «BIGLOBAL» Руслан Токпанбаев.

По информации акимата города, цветовые решения фасадов будут насыщены контрастными цветами и яркими красными элементами. Здания геометричны, входные группы оформлены крыльцом и козырьком из стекла. Фасады здания решены в современном стиле с элементами витражного остекления и с применением современных строительных материалов.

Здание рассчитано на 1 500 человек, оно состоит из двух зон — интеллектуального и спортивного развития.

Так называемый интеллектуальный блок представляет собой здание с актовым залом на 700 посадочным мест с музыкальным блоком, включающим в себя классы хореографии, домбры и вокала.

Спортивная зона состоит из помещения с бассейном, универсальным залом для игр и залом для групповых занятий.

Также в здании будут расположены выставочный зал, интерактивный музей, инновационный парк технического творчества, интерактивные площадки для ознакомления с естественными науками, изобразительным искусством, IT- и инновационными технологиями.

К слову, первый межрегиональный форум состоялся в 2003 году в Омске. С тех пор для лидеров Казахстана и России стало традицией встречаться в одном из приграничных регионов.

Акмолинская область стала исключением, поскольку не граничит с Российской Федерацией.