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Кокпар на улицах устроила группа всадников в Талдыкоргане

10 Декабря 2019 19:00
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Кокпар на улицах устроила группа всадников в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане группа всадников устроила кокпар на улицах областного центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Видео скачек и козлодрания распространилось в социальных сетях и вызвало возмущение горожан.

Отреагировавшие на видеорассылку полицейские в течение нескольких часов установили и задержали одного из подозреваемых - 27-летнего жителя города Текели. Сегодня стражи порядка установили и задержали остальных участников кокпара, которые были доставлены в городское управление полиции.

«Всего задержано семь нарушителей, основная часть из которых являются жителями Ескельдинского района. Установлено, что кокпар разыгрывали в одном из пригородных поселков. Увлеченные национальной игрой всадники пересекли границу города и проскакали по улицам областного центра. Задержанные нарушители сейчас привлекаются к ответственности», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Собранный в отношении нарушителей материал направлен в суд, который рассмотрит ответственность каждого из них согласно ст.434 КоАП РК.

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Ключевые слова: Алматинская область, МВД РК,
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Автор:

Хасан Еспанов

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