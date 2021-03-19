Кокпар на 400 человек в честь открытия рынка устроили в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Кокпар с участием 400 человек выявили полицейские Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На жайляу в поселке Актас жители, несмотря на карантинные ограничения, организовали кокпар. Стражи порядка оперативно среагировали и остановили игру. Как выяснилось, поводом для организации кокпара стало открытие овощного рынка. В результате разъяснительных работ, собравшихся распустили по домам.

Собранные по данному факту материалы направлены в соответствующее управление для принятия мер по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» в отношении местного жителя.

