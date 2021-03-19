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    21:47, 18 Март 2021 | GMT +6

    Кокпар на 400 человек в честь открытия рынка устроили в Шымкенте

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    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Кокпар с участием 400 человек выявили полицейские Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    На жайляу в поселке Актас жители, несмотря на карантинные ограничения, организовали кокпар. Стражи порядка оперативно среагировали и остановили игру. Как выяснилось, поводом для организации кокпара стало открытие овощного рынка. В результате разъяснительных работ, собравшихся распустили по домам.

    Собранные по данному факту материалы направлены в соответствующее управление для принятия мер по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» в отношении местного жителя.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Шымкент Общество Правоохранительные органы
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