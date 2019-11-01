Кокнар-2019: более тонны наркотиков изъяли костанайские полицейские

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Кокнар-2019». Операция проходила в период с 1 июня по 31 октября 2019 года. Об этом в ходе специального брифинга рассказал и.о. начальника облуправления по противодействию наркопреступности Сабыргали Балтабаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Костанайской области.

В рамках мероприятия «Кокнар-2019» костанайскими полицейскими изобличена и задержана организованная преступная группа из 10 человек.

По данным полиции, ОПГ с февраля занималась организацией поставок и распространением героина на территории области. У подозреваемых изъято более 360 граммов героина, денежные средства свыше 3,5 миллионов тенге, более 6,4 тысяч долларов США, пять автомашин и квартира. В отношении лидера и участников проводятся досудебные расследования по статьям 262 УК РК (Создание и руководство организованной преступной группы) и 218 УК РК ( Легализация имущества) .

«В период проведения операции зарегистрировано 111 уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в том числе 27 фактов сбыта, 19 фактов хранения, 10 фактов контрабанды наркотиков, 2 факта создания и руководства организованной преступной группы, 1 факт незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, 1 факт легализации имущества, 71 факт по ст. 296 ч.1 и 3 (хранение наркотиков в небольших и крупных размерах)» , - рассказывает и.о. начальника управления по противодействию наркопреступности области Сабыргали Балтабаев .

С начала оперативно-профилактического мероприятия из незаконного оборота изъято более 1 тонны 15 килограммов различных наркотических средств, в том числе 520 граммов героина, свыше 70 килограммов марихуаны и 58 граммов гашиша, отметил подполковник полиции.

Кроме того, сотрудниками Управления по противодействию наркобизнеса выявлен один факт незаконного культивирования растения конопли. Общий вес изъятого составил более 900 килограммов конопли.

Напомним, что задачей операции является выявление, пресечение, уничтожение наркотиков, а также дикорастущей конопли и незаконно культивируемых посевов, выявление преступной деятельности организованных преступных групп.